iM증권, 절세상품 및 퇴직연금 거래 이벤트

iM증권은 다음 달 31일까지 절세상품 및 퇴직연금 거래 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다.

이벤트 기간 내 iM증권의 개인종합자산관리계좌(ISA), 연금저축 등 절세계좌를 보유하고 있는 고객을 대상으로 삼성자산운용(KODEX) 및 미래에셋자산운용(TIGER) ETF 매수 시 선착순으로 사은품을 지급한다.

ISA와 연금저축 계좌를 활용해 해당 운용사의 ETF를 적립식으로 자동 매수(1회 10만원, 기간 1년 이상)를 신청하고 1회 매수한 고객 각 100명(총 400명)에게 모바일 문화상품권 1만 원권을 지급한다.

기존에 iM증권에 ISA와 연금저축 계좌를 보유한 고객뿐 아니라 신규로 계좌를 개설하는 경우도 이벤트에 참여할 수 있다. 특히 ISA는 타 금융기관에서 보유하고 있는 ISA 계좌를 iM증권으로 이전하거나 추가 납입하는 고객 총 600명에게 ETF 순매수 금액에 따라 추가 사은품을 지급한다. 운용사별 ETF 순매수 금액이 100만 원 이상 500만 원 미만이면 스타벅스 아메리카노 커피 기프티콘 1매(각 100명), 500만 원 이상 1,000만 원 미만은 모바일 문화상품권 1만 원권(각 100명), 1,000만 원 이상은 모바일 문화상품권 3만 원권(각 100명)을 지급한다.

퇴직연금 확정기여형(DC) 계좌를 통해 ETF를 매수한 고객 각 400명(총 800명)에게도 스타벅스 아메리카노 커피 기프티콘 1매를 지급한다.





사은품은 세부 내용별로 조건을 충족할 경우 중복지급이 가능하며, 퇴직연금 계좌의 경우 관련 규정에 따라 3만원 한도 내에서 지급이 가능하다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

