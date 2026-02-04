카카오페이, '금리인하 자동신청' 서비스 개시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신용상태 개선 시점 맞춰 금리인하요구권 자동 진행

카카오페이가 사용자의 대출 이자를 낮출 수 있는 최적의 시기를 포착해 자동으로 신청해 주는 '금리인하 자동신청' 서비스를 시작한다고 4일 밝혔다.

'금리인하 자동신청'은 사용자가 한 번만 등록해두면 신용 상태 개선 흐름을 시스템이 감지해 이자를 낮출 수 있는 최적의 시기에 금리인하요구권 신청을 자동으로 대행해 주는 서비스다. 그동안 사용자가 직접 신용 변화를 확인하고 금융사별로 일일이 신청해야 했던 번거로움을 해결했다.

사용자가 최초 등록 시 신용점수 상향, 소득 증가, 부채 감소 등 신청 사유 중 하나를 선택해두면, 이후에는 마이데이터로 파악된 정보를 바탕으로 가장 적합한 사유를 시스템이 자동 선정해 최단 주기로 신청을 진행한다.

사용자 편의를 위한 사후 관리 기능도 강화했다. 금리 인하 신청이 거절될 경우에도 금융사의 불수용 사유를 분석해, 다음 신청 시 승인 확률을 높일 수 있는 구체적인 신용 개선 가이드를 제공한다. 현재 대출이 없는 사용자라도 미리 가입해두면, 향후 대출 발생 시점부터 즉시 신용 상태 변화에 따른 금리 관리를 받을 수 있다.

해당 서비스는 카카오페이앱 또는 카카오톡 카카오페이 홈의 전체 탭 내 '자산관리' 카테고리에서 만나볼 수 있으며 오른쪽 상단의 돋보기를 선택해 서비스명을 검색해서 이용할 수 있다.





카카오페이는 "금리인하 자동신청은 신용 변화를 놓치지 않고 가장 빠른 타이밍에 사용자의 권익을 찾아드리는 서비스"라며 "사용자가 체감할 수 있는 데이터 기반의 금융 혁신을 통해 대출 실행부터 사후 금리 관리까지 전 과정에서 사용자 중심의 금융 생태계를 만들어가겠다"고 밝혔다.





