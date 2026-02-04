동아제약, 41종 과채 담은 간편식 '퓨레카' 출시

동아제약은 41종의 과일·채소를 한 포에 담은 간편 섭취 제품 '퓨레카(PUREKA)'를 출시했다고 4일 밝혔다.
퓨레카는 채소·단백질·탄수화물 순으로 섭취해 혈당 상승을 완만하게 하는 '거꾸로 식사법' 트렌드에 착안해 기획됐다. 스틱 1포에 41종 과일과 채소를 담아 식사 전 간편하게 채소를 먼저 섭취할 수 있도록 했다. 수용성·불용성 식이섬유를 듀얼 배합하고 유산균과 소화효소까지 더했다.
제품은 물에 타 마시는 분말 타입 '퓨레카 그린즈 워터믹스'와 씹어 먹는 초소형 정제 타입 '퓨레카 그린즈 크런치' 2종이다. 퓨레카 그린즈 워터믹스는 ▲샤인머스캣 ▲레드자몽맛 ▲파인망고맛을 퓨레카 그린즈 크런치는 ▲레몬라임맛으로 구성돼 총 4가지 맛을 선보인다. 과일 농축액을 활용해 샐러드 특유의 풀맛을 줄인 것이 특징이다.
퓨레카는 지난달 30일 올리브영의 웰니스 큐레이팅 플랫폼 '올리브베러(OLIVE BETTER)'를 통해 첫선을 보였다. 동아제약 공식몰 디몰(:Dmall), 네이버 브랜드 스토어 등 온라인 채널에서도 구매할 수 있다. 올리브베러와 올리브영 온라인몰에서는 런칭 기념으로 7포입 제품 1+1 교차 프로모션을 진행한다.
동아제약 관계자는 "퓨레카는 채소 섭취의 필요성은 느끼지만 실천이 어려웠던 소비자들을 위해 기획한 제품"이라며 "식사 전 간편하게 섭취하는 것만으로 건강한 식이 개선 루틴을 만들 수 있을 것"이라고 했다.
곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr
