민경선 전 사장, 7일 킨텍서 저서 2권 출판기념회…고양시장 출사표

민경선 전 경기교통공사 사장, 킨텍스서 출판기념회 개최

이재명표 ‘광역버스 준공영제’ 설계자…'교통 정책 브레인'

“검증된 실력 고양 대전환 이끌 것”…‘일하는 시장’ 비전 제시

'교통 정책 전문가'로 평가받는 민경선 전 경기교통공사 사장(현 더불어민주당 정책위 부의장)이 오는 7일 오후 3시 고양시 킨텍스 제2전시장(401·402호)에서 저서 두 권을 동시에 선보이는 대규모 출판기념회를 개최한다.

민경선 전 경기교통공사 사장(현 더불어민주당 정책위 부의장)이 오는 7일 오후 3시 고양시 킨텍스 제2전시장(401·402호)에서 저서 두 권을 동시에 선보이는 대규모 출판기념회를 개최한다. 민경선 제공

이번 행사는 단순한 저술 기념을 넘어, 3선 경기도의원과 공공기관장을 거치며 검증된 실무 역량을 바탕으로 '고양시장'으로서의 비전을 시민들에게 보고하는 사실상의 '정책 출정식'이 될 전망이다.

이번 출판회에서 가장 주목받는 대목은 민 전 사장과 이재명 대통령 사이의 깊은 정책적 유대감이다. 민 전 사장은 민선 7기 이재명 경기도지사직 인수위원회에서 교통대책특위 부위원장을 맡아 현재 전국적 성공 모델인 '이재명표 경기도형 노선입찰형 준공영제'를 직접 설계한 핵심 주역이다.

민 전 사장은 이번 저서를 통해 이재명 '국민주권정부'와 긴밀히 소통하며 지난 4년간 정체된 고양의 시정과 민생을 살려낼 유일한 '정책 파트너'임을 강조할 예정이다. 특히 이재명 정부의 핵심 가치인 '공정과 소통'을 고양시정에 녹여낼 구체적인 '고양 대전환' 로드맵을 제시한다.

출판되는 제1권 '새로운 도약 고양특례시'는 민 전 사장이 3선 경기도의원으로서 거대 자본과 기득권에 맞서온 '민생 의정일기'다. 은평구 기피시설 문제, 서울문산 민자고속도로 통행료 투쟁 등 고양시민의 권익을 위해 앞장서 온 '인간 기관차' 민경선의 열정을 담았다.

제2권 '도시를 바꾸는 교통혁명'은 그의 실무 행정 역량이 집약된 결과물이다. 취임 당시 적자에 허덕이던 경기교통공사를 단 1년 만에 당기순이익 47억원(2025년 70억원 전망) 규모의 우량 공기업으로 탈바꿈시킨 경영 드라마를 기록했다. 또한 대통령상을 받은 '똑버스'와 '장애인 콜택시 통합배차' 등 시민 체감형 성과들이 상세히 기술돼 있다.

이날 행사에는 더불어민주당 김승원 경기도당위원장, 강득구 최고위원, 이기헌(고양시병), 박정(파주을) 국회의원 등 야권의 주요 인사들이 대거 참석해 힘을 보탤 예정이다.

민경선 전 사장은 "인구 110만 특례시 고양에는 이제 구호가 아닌 실력으로 검증된 리더가 필요하다"며 "의정 현장에서 민원을 해결해 온 끈기와 공공기관을 살려낸 경영 능력을 시민들 앞에서 당당히 평가받겠다"고 포부를 밝혔다.

민 전 사장은 "이번 출판기념회가 고양의 미래를 시민과 함께 설계하는 공론의 장이 되길 바란다"며 "고양특례시의 새로운 도약을 위해 준비해온 모든 역량을 쏟아붓겠다"고 덧붙였다.





한편 민 전 사장은 연세대 행정대학원을 졸업하고 제8·9·10대 경기도의원, 경기교통공사 초대 및 2대 사장을 역임했으며 현재 더불어민주당 정책위 부의장을 맡고 있다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

