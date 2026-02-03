[굿모닝 증시]'워시 쇼크'로 폭락한 증시, 저가매수·美 호조로 반등 전망

본문 바로가기
케빈 워시 쇼크, 불안감 과장 측면도
美 제조업 PMI·팔란티어 실적 등 호조
"코스피 동력도 견고…상승 복귀 대응"

'케빈 워시'발 증시 폭락 다음 날인 3일 국내 증시는 저가 매수세 유입과 미국 제조업 지표 호조에 힘입어 반등할 것으로 전망된다.


전날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 515.19포인트(1.05%) 오른 4만9407.66에 거래를 마감했다. S&P500지수는 전장보다 37.31포인트(0.54%) 오른 6976.44, 나스닥종합지수는 130.29포인트(0.56%) 상승한 2만3592.11에 장을 마쳤다.

미 증시는 케빈 워시 차기 연방준비제도(Fed) 의장의 불확실성 여파로 금·은을 비롯한 귀금속 가격이 요동치는데도 1월 공급관리협회(ISM) 제조업 구매관리자지수(PMI) 서프라이즈, 빅테크(대형 정보기술 기업) 실적 기대감 속 마이크론 등 메모리 업체에 힘입어 반등했다는 분석이 나온다.


앞서 워시가 차기 의장으로 지목된 뒤 그의 과거 발언 등을 토대로 그의 성향에 대한 해석이 엇갈리며 시장의 변동성이 확대됐다. 워시는 금리 인하를 선호하는 동시에 대차대조표 축소(양적 긴축)를 동시에 주장한 인물이다. 따라서 3월 미 상원의 인준 절차 전까지 차기 Fed 의장 관련 잡음이 증시에 유입될 여지가 있다는 것이 증권가의 시각이다. 다만, Fed가 의장 개인에 의존하기보다는 데이터에 의존하는 성향을 지닌 점 등 현재 워시에 대한 불안감이 과장된 면이 있다는 분석도 나온다.


이같은 국면에서 전날 1월 제조업 PMI가 직전 달 47.4에서 57.1로 급등하는 서프라이즈를 기록해 미국 내 견조한 실물 수요를 확인했다. 아울러 팔란티어는 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향으로 시간외 5%가 넘게 상승해 인공지능(AI)에 대한 수익성 불안을 완화하며 워시발 불확실성을 어느 정도 덜어냈다는 평가를 받는다.


전날 국내 증시는 워시 쇼크, 귀금속값 폭락으로 '패닉 셀링'이 발생했다. 코스피는 5.26% 내리며 5000선을 내줬고 코스닥은 4.44% 하락한 1098.36에 마감했다.


한지영 키움증권 연구원은 "오늘은 차기 Fed 의장발 변동성 진정, 미국 ISM 제조업 PMI 서프라이즈, 팔란티어 어닝 서프라이즈 등 미국발 안도 요인 속 전일 폭락에 따른 저가 매수세 유입에 힘입어 반등에 나설 것"이라고 내다봤다.


한 연구원은 전일 국내 증시 하락세가 과거 '역대급 폭락' 사태에 비해 성질이 다르다는 것을 강조했다. 그는 "역대 1위인 2024년 엔-캐리 사태, 2위인 2020년 코로나, 3위 2011년 미 신용등급 강등 여진 등 모두 예상치 못했던 블랙스완급 악재와 시스템 리스크 불안감 등이 급락의 본질적 원인이었다"며 "이번 5.3%대 급락의 원인은 과거에 비해 연속성이나 강도에 차이가 있다"고 설명했다.


이와 동시에 코스피가 5000선을 돌파하게 한 동력이 여전히 유지되고 있다는 점을 긍정적으로 봤다. 코스피의 2025년 영업이익 컨센서스는 지난해 12월 말 427조원에서 이달 564조원으로 한 달 만에 31% 상향됐고, 추후에도 반도체 중심으로 추가 상향 여력이 있다는 평가다. 한 연구원은 "메모리 슈퍼사이클 등 반도체 중심의 주도주 내러티브와 실적, 낮은 밸류에이션 부담의 조합은 여전히 변하지 않았다"며 "주가 복원력은 견조하며 상승 궤도에 재차 복귀할 것이라는 경로를 대응 전략의 중심으로 가져가는 것이 적절하다"고 전했다.




김영원 기자 forever@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

