본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

연대의 힘으로 다시 선 동포사회…‘파란천사’가 여는 2026 상생의 약속

영남취재본부 권병건기자

입력2026.02.02 20:39

시계아이콘01분 13초 소요
언어변환 뉴스듣기

중앙회 봉사조직 출범 통해 사회공헌 확대
“투명·책임·실천형 공동체로 도약”

중국 동포 사회가 '연대'와 '나눔'을 키워드로 새해 첫걸음을 내디뎠다. 단순한 신년 인사를 넘어, 스스로 지역사회의 버팀목이 되겠다는 선언이었다.

연대의 힘으로 다시 선 동포사회…‘파란천사’가 여는 2026 상생의 약속 서울특별시 대림동서 신년회 봉사단 출범복지 사각지대 지원한중 교류 플랫폼 강화 선언 권병건 기자
AD

중국 동포연합중앙회는 1월 31일 서울 구로구 대림동 연변 웨딩홀에서 '2026 신년회 및 파란 천사 출범식'을 열고 동포사회 결속과 사회공헌 확대를 공식화했다.


이날 행사에는 중앙회 임원과 회원, 지역 정치권·지자체 인사, 중국 교민사회 관계자 등 300여 명이 참석해 새해 비전을 공유했다.


행사의 핵심은 봉사조직 '파란 천사' 발대식이었다. 희귀·난치병 환자, 독거노인, 다문화가정 등 복지 사각지대에 놓인 이웃을 직접 돕는 실천형 봉사 플랫폼으로, 동포사회가 '수혜 대상'이 아닌 '기여 주체'로 나서겠다는 상징적 출발점이다.


"공동체는 말이 아닌 손으로 완성된다" 김미정 총회장은 환영사에서 "오늘은 단순한 신년 모임이 아니라 동포사회의 새로운 도약을 알리는 역사적인 순간"이라며 "파란 천사는 서로를 보듬는 따뜻한 공동체의 시작"이라고 밝혔다. 이어 "투명하고 단단한 조직으로 거듭나 동포사회의 희망과 변화를 만들어가겠다"고 강조했다.


김재덕 총재도 "중앙회는 동포사회의 버팀목이자 한·중 교류의 가교 구실을 해왔다"며 "현장에서 답을 찾는 실천 조직으로 위상을 높이겠다"고 말했다.


특히 그는 "공동체는 '말'이 아닌 '손'으로 커진다. 마주 잡은 손이 많아질수록 우리는 더 강해진다"며 "파란 천사가 바로 그 손길의 출발점"이라고 힘줘 말했다.


지자체·정치권 "동포사회, 지역 발전의 동반자" 축사에 나선 최호권 영등포구청 구청장은 "중국 동포연합회는 지역 봉사와 문화교류에 꾸준히 기여해왔다"며 "파란 천사 출범은 지역사회를 더욱 따뜻하게 만드는 의미 있는 발걸음"이라고 평가했다.


장인흥 구로구청 구청장도 "이제 동포 여러분은 지역의 조력자가 아닌 주체"라며 "교류와 협력을 통해 지역 발전을 이끄는 중심 세력으로 성장하길 기대한다"고 말했다. 정치권 역시 중국 동포사회의 사회적 역할 확대에 공감대를 나타내며 지속적인 협력을 약속했다.


'연대의 힘'으로 여는 2026년 1월 31일 이날 행사장에는 덕담과 박수가 이어졌지만, 분위기는 어느 때보다 진지했다. 동포사회가 '정착'을 넘어 '책임과 기여'의 단계로 이동하고 있다는 공감대가 형성됐기 때문이다.

연대의 힘으로 다시 선 동포사회…‘파란천사’가 여는 2026 상생의 약속 돕는 동포에서 이끄는 동포로 중국동포연합중앙회 ‘파란천사’로 공동체 새 시대 열다. 권병건 기자

'파란 천사'는 올해부터 지역 복지기관과 협력해 정기 후원, 긴급 생계 지원, 문화 나눔 활동 등을 본격화할 계획이다. 봉사를 매개로 지역사회와 자연스럽게 연결되는 구조를 만들겠다는 구상이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

동포사회의 성숙은 '얼마나 보호받느냐'가 아니라 '얼마나 함께 책임지느냐'에서 가늠된다. 이날 출범한 '파란 천사'는 바로 그 전환점이다. 도움을 요청하던 손이 이제는 이웃을 향해 먼저 내밀어졌다. 공동체가 스스로 빛을 낼 때, 지역도 함께 밝아진다. 2026년 중국 동포연합중앙회의 선택이 동포사회의 새로운 표준이 될지 주목된다.




영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

  • 26.01.2211:15
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이언주 더불어민주당 수석최고위원(1월 21일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 더불어민주당 이언주 수석최고위원, 미래경제 성장전략위원장도 맡고 있죠? 바쁘실 텐데 나와주

  • 26.01.2116:08
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]

    편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오 성동구청장) ②장미경(박홍근 의원) ③송현옥(오세훈 서울시장) 오세훈 서울시장은 올해 6·3 지방선거에서 5선에 도전

이시각 랭킹 뉴스

20:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기