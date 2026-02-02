본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'밀약? 타격 소재' 메신저 논란에 김민석 총리 "내가 쓴 것 아냐"

손선희기자

입력2026.02.02 17:22

시계아이콘01분 30초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

신년 기자간담회…집권 2년차, '책임 총리' 자청

한 국무위원과 더불어민주당 소속 의원이 더불어민주당-조국혁신당 합당 관련 텔레그램 메시지를 주고받는 장면이 노출돼 파장이 인 가운데 김민석 국무총리는 2일 "제가 쓴 것이 아니다"고 부인했다. 일각에서는 해당 국무위원이 김 총리 본인이라는 추측이 나왔다.


'밀약? 타격 소재' 메신저 논란에 김민석 총리 "내가 쓴 것 아냐" 김민석 국무총리가 2일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 출입기자단 간담회에서 발언하고 있다. 2026.2.2 연합뉴스
AD

김 총리는 2일 서울공관에서 신년 기자간담회를 열고 해당 메시지의 작성자가 본인이 아니라고 답하면서도 "(합당하더라도 '민주당') 명칭은 지켜져야 한다는 건 좋은 논의라 생각한다"고 부연했다. 해당 문자에 언급된 '당명 변경불가, 나눠먹기 불가' 등 내용 자체에는 동의한다는 취지로 해석된다.


김 총리는 민주당과 조국혁신당의 합당 논의에 대해 "저는 원칙적인 민주 대통합론자"라면서도 "이런 방식으로 이런 시기에 진행될 줄은 몰랐다"고 부정적 입장을 내비쳤다. 그는 "과정과 절차는 결과 이상으로 중요하다"며 "(과정이) 민주적으로 시작하지 않으면 결과도 바람직하지 않다는 경험을 갖고 있다"면서 과거 2014년 김한길-안철수 주도의 '새정치민주연합' 사례를 들었다.


김 총리는 "'합당'으로 표현되지만, 실제적으로는 정치적으로나 당원 숫자로나 궁극적으로는 민주당의 외연을 넓히는 것으로서 의미가 있는 것"이라며 "민주당의 근본 정체성이나 (당) 명칭을 변경하거나 해서는 안 된다고 본다"고 거듭 강조했다.


아울러 정청래 현 민주당 대표와의 관계에 대해 "대단히 가깝다"면서 "이번 이해찬 전 총리의 문상객을 맞이하면서 서로에 대한 신뢰를 계속 나눴다"고 말했다.


한편 J D 밴스 미국 부통령과의 회담 하루 만에 도널드 트럼프 대통령의 '관세 25% 재인상' 메시지가 나오면서 이른바 '핫라인'이 유명무실하다는 지적에 대해 김 총리는 "트럼프 대통령의 갑작스러운 메시지는 국내에 저뿐 아니라 통상협상하는 모든 라인이 사전에 알지 못했다"며 "미국 정부 내에서도 대부분의 사람이 인지하지 못한 메시지로, 트럼프 대통령의 독특한 소통방식을 갖고 '외교 실패'라고 말할 수 없지 않겠나"라고 해명했다.


이재명 정부의 부동산 정책에 대해서는 "아직 (대통령 임기가) 4년 이상 남았다"며 "일관되게 갈 것"이라고 강조했다. 그는 "과거 진보·보수 정부를 막론하고 부동산 정책이 성과를 보지 못한 이유는 정책이 왔다 갔다 하며 기조를 못 지킨 것이 주된 요인"이라며 "우리 정부는 근본적으로 지방 균형발전을 통해 장기적으로 풀고, 안정적 공급 지속, 상식에 부합하지 않는 과도한 수요에 대해서는 금융 등 적정한 방법으로 시장을 보조하겠다"고 말했다. 특히 "세제를 통한 접근법은 가능한 한 쓰지 않는 것을 기조로 하되, 어떤 정책이든 간에 배제하지는 않는다"고 덧붙였다.


김 총리는 오는 10월 중대범죄수사청(중수청) 출범을 앞두고 범여권 내 검찰개혁 논쟁이 이어지는 상황과 관련해 "적어도 6월 전에 핵심적인 쟁점은 정리되는 게 좋다고 생각한다"고 "(법안) 처리 시점은 당과 논의하겠다"고 말했다. 외에 헌법존중 정부혁신 태스크포스(TF)에 대해서는 "조사는 끝났고 설 전에 발표할 것"이라고 밝혔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

추가경정예산(추경) 편성 가능성에 대해서는 "현재 논의된 바가 없다"고 일축했다. 일각에서 지방선거를 겨냥해 상반기 내 추경을 편성할 가능성이 제기되는 데 대해서는 "적어도 현재 정부 입장에서는 선거 때문에 추경을 고려할 정도로, 걸로 정부 지지율을 받쳐야 할 정도로 지지율이 낮지 않다"며 "여러 가지 경제적 접근, 민생 필요에 의해 제기되면 그때 생각할 문제"라고 덧붙였다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

  • 26.01.2211:15
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이언주 더불어민주당 수석최고위원(1월 21일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 더불어민주당 이언주 수석최고위원, 미래경제 성장전략위원장도 맡고 있죠? 바쁘실 텐데 나와주

  • 26.01.2116:08
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]

    편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오 성동구청장) ②장미경(박홍근 의원) ③송현옥(오세훈 서울시장) 오세훈 서울시장은 올해 6·3 지방선거에서 5선에 도전

이시각 랭킹 뉴스

17:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기