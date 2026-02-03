[비트코인 지금]추락하는 비트코인, 반등은 언제쯤

8만달러 붕괴되며 7만5000달러까지 밀려

케빈 워시 지명 쇼크에 금·은과 동반 하락

美정책 기대감 약화·지정학적 리스크도 작용

"변동성 확대…더 떨어질 수도 있다"

비트코인의 하락세가 이어지고 있다. 케빈 워시 전 미국 연방준비제도(Fed) 이사의 차기 Fed 의장 후보 지명에 8만달러가 붕괴되며 7만5000달러선까지 밀렸다. 이외에도 여러 가지 요인들이 복합적으로 하락 압력으로 작용하고 있다. 국내 시장에서는 거래량도 갈수록 줄어들고 있어 단기 내 반등은 쉽지 않을 것이란 전망이 나온다.

글로벌 가상자산 시황사이트 코인마켓캡에서 비트코인은 2일 오후 4시 기준 24시간 전 대비 2.28% 하락한 7만6440.43달러에 거래됐다. 이날 장중 7만4000원대까지 떨어지기도 했다.

8만원선이 무너진 것은 차기 Fed 의장 지명 영향이 컸다. 상대적으로 매파(통화긴축 선호)적 인물로 분류되는 케빈 워시가 지명되면서 금, 은값이 급락했고 비트코인도 동반 하락세를 보였다. 홍성욱 NH투자증권 연구원은 "워시 신임 Fed 의장 후보는 Fed 자산을 축소해야 한다는 입장이며 이를 통해 기준금리를 추가 인하할 여력이 생긴다고 주장한다"면서 "표면적으로 보자면 기준금리 인하는 예상대로 진행되겠지만 반대급부로 Fed 자산이 축소되는 것은 유동성이 투자심리에 중요한 비트코인에 부정적"이라고 분석했다. 그는 "양적완화를 통한 Fed 자산 확대와 여기서 파생되는 디베이스먼트(통화 희석 효과)가 비트코인의 핵심 투자포인트였기 때문에 이에 대한 기대감이 낮아진 점이 약세 원인으로 작용했다"고 덧붙였다.

워시 쇼크 외에도 다양한 요인들이 복합적으로 작용하며 비트코인에 하방 압력으로 작용했다. 키움증권에 따르면 비트코인은 1월 한달간 10.8% 하락했다. 심수빈 키움증권 연구원은 "미 클래리티 법안 통과 기대, 스트레티지 비트코인 추가 매수 소식에 지난달 비트코인은 9만7000달러선을 상회하기도 했으나 월말 지정학적 리스크, 클래리티 법안 통과 지연, 월말 기술주 약세에 차기 Fed 의장 인선까지 더해지며 투자심리가 약화됐다"고 설명했다.

정책 기대감 후퇴도 비트코인 약세의 한 요인으로 꼽힌다. 홍성욱 연구원은 "2023년 이후 비트코인은 미국 제도화 이벤트에 의해 가격이 견인돼 왔다고 해도 과언이 아니다"라며 "2023년 6월 블랙록의 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 신청, 2024년 1월 비트코인 현물 ETF 승인, 2024년 11월 도널드 트럼프 미국 대통령 당선, 2025년 지니어스 법안 통과 전후로 비트코인 가격이 한단계 상승했는데 지니어스 법안 이후로 대형 제도화 이벤트가 부재함에 따라 시장의 관심이 낮아졌으며 가격에도 부정적인 영향을 미쳤다"고 말했다. 이어 "트럼프 대통령의 촉구에도 불구하고 클래리티 법안의 진척이 지지부진한 점도 정책 추진력에 대한 의문을 자아내고 있다"고 덧붙였다.

한편 국내에서는 증시 강세가 이어지는 반면 비트코인은 부진한 흐름이 지속되면서 거래대금이 줄어드는 모습이다. 가상자산 정보 제공업체 코인게코에 따르면 국내 최대 가상자산 거래소인 업비트의 24시간 거래대금은 전날 오후 2시30분 기준 29억1935만달러(약 4조2600억원)로 세계 27위를 기록했다. 업비트는 지난해까지만 해도 바이낸스 등에 이어 세계 3∼4위 수준의 거래 규모를 자랑했으나 최근 20위밖으로 밀려났다. 국내 5대 원화 가상자산 거래소(업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스)의 24시간 합산 거래대금은 6조원대에 그쳤다. 지난 2024년 12월 국내 5대 가상자산 거래소의 월간 거래대금은 약 541조원에 달해 유가증권시장시장과 코스닥시장 합산액보다 두 배 가까이 많았다. 하지만 지난해 증시가 강세를 되찾으면서 두 시장의 거래 규모가 역전됐고 최근에는 증시 거래 규모의 10분의 1 수준으로 쪼그라들었다.





투자심리 악화로 당분간 반등은 쉽지 않을 것으로 전망된다. 홍진현 삼성증권 연구원은 "이미 조정 국면에 진입한 상황에서 Fed의 기준금리 동결 및 지정학적 리스크 경계심리가 강화되며 위험자산 회피 성향이 뚜렷해진 결과 가상자산 시장은 큰 폭 조정을 받았다"면서 "선물시장에서는 대규모 청산이 발생했고 옵션시장에서도 주요 매물대와 미결제약정이 빠르게 축소되며 변동성이 확대됐다. 여전히 투자심리는 부정적이므로 단기 저점으로 판단하기는 어려우며 보수적 포지셔닝이 요구되는 국면"이라고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

