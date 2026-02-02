케이뱅크 '사장님 부동산 담보대출' 갈아타기 2금융권까지 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

케이뱅크는 개인사업자 부동산담보대출 상품인 '사장님 부동산 담보대출'의 대환 대상을 기존 은행 및 상호금융권에서 저축은행·보험·카드·캐피탈사까지 확대했다

2일 케이뱅크에 따르면 사장님 부동산 담보대출은 2024년 7월 출시 이후 지난해 3월 후순위 대환을 도입하고, 지난해 10월 상호금융권으로 대상을 넓혔다. 이번 확대 개편으로 금리가 상대적으로 높은 저축은행이나 캐피탈, 보험사 등에 개인사업자 담보대출을 보유한 고객들은 케이뱅크의 금리 혜택을 누릴 수 있게 될 예정이다. 케이뱅크는 전문직 혹은 고신용 개인사업자를 대상으로 하는 '사장님 신용대출'의 한도기 또한 1억원에서 최대 3억원으로 확대했다.





한편 개인사업자 대출 중 최초 100% 비대면 개인사업자 담보대출인 '사장님 부동산담보대출'은 출시 1년 반 만인 지난달 말 기준 대출 잔액이 6000억 원을 돌파했다. 케이뱅크 관계자는 "고금리로 어려움을 겪는 사장님들이 더 넓은 범위에서 이자 절감 혜택을 누릴 수 있도록 대환 대상을 대폭 확대했다"며 "앞으로도 상품 혁신과 포용 금융을 통해 소상공인의 든든한 금융 파트너가 되겠다"고 말했다.





이은주 기자 golden@asiae.co.kr

