메가존클라우드, 신임 CMO에 구글·SKT 출신 정혜인 부사장 선임

메가존클라우드는 신임 최고마케팅책임자(CMO)로 정혜인 부사장을 선임했다고 2일 밝혔다.

정혜인 신임 CMO는 메가존클라우드의 마케팅 전략 수립과 운영을 총괄하며 글로벌 파트너 생태계와의 협업을 강화하는 데 주력할 예정이다.

정혜인 메가존클라우드 최고마케팅책임자(CMO·부사장). 메가존클라우드 제공

정 CMO는 구글과 SK텔레콤 등 국내외 주요 테크 기업에서 마케팅과 성장 전략을 담당해 왔다. 최근에는 글로벌 인공지능(AI) 기업 투플랫폼에서 글로벌 GTM 총괄 부사장으로 재직했다.

메가존클라우드는 정 CMO의 영입을 통해 파트너들과의 긴밀한 공조를 기반으로 통합적인 마케팅 전략을 구사할 계획이다.

염동훈 메가존클라우드 대표는 "올해는 메가존클라우드가 AI 네이티브 기업으로 거듭나고 AI와 보안 비즈니스를 필두로 글로벌 시장에서 양적·질적 성장을 동시에 이뤄내야 하는 중대한 시점"이라며 "정혜인 CMO 영입은 단순한 마케팅 역량 보강 차원을 넘어 회사의 핵심 파트너들과 더욱 강력한 '원팀'을 구성해 글로벌 무대에서 함께 성장하기 위한 전략적 결정"이라고 말했다.





정 CMO는 "탄탄한 기술력과 고객 신뢰를 보유한 메가존클라우드의 성장에 함께하게 돼 기쁘다"며 "데이터 기반의 마케팅 전략을 고도화하는 것은 물론, 세일즈 조직 및 파트너사들과 유기적으로 협력해 실질적인 비즈니스 임팩트를 창출하는 데 기여하겠다"고 말했다.





