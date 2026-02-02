"이스라엘 군수 업체에 제미나이 개선 지원" 구글 윤리규정 위반 논란

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전직 직원 SEC 고발장 접수

"드론·장갑차·군인 식별 위한 AI 개선 요구에 대응"

구글은 일단 반박…내부 반발 클 듯

구글이 이스라엘군과 계약한 군수업체에 인공지능(AI) 기술을 지원했다는 내부 고발이 제기됐다. 무기 관련 기술에 AI 적용을 금지한 자체 윤리 규정 위반으로, 직원 반발까지 겹치며 논란이 가라앉지 않을 전망이다.

워싱턴포스트(WP)는 구글이 2024년 이스라엘 군수 업체의 드론 영상 자료를 분석하는데 AI 모델 제미나이를 지원했다고 1일(현지시간) 보도했다. 전직 직원이 제기한 것으로, 미국 증권거래위원회(SEC)에도 고발 접수됐다.

고발장에 따르면 2024년 7월 구글 클라우드 컴퓨팅 부서는 이스라엘군 이메일 주소를 사용하는 인물에게 고객 지원 요청을 받았다. 이메일에는 항공 영상에서 드론, 장갑차, 군인 등의 물체를 더 정확하게 식별할 수 있도록 제미나이를 개선해달라는 내용이 담겼다. 이에 구글 클라우드 컴퓨팅 부서 직원들은 내부 테스트를 수행하며 고객 요청에 대응했다.

서비스 개선을 요청한 인물은 이스라엘 기술 기업 '클라우드 엑스'의 직원 명단에 있는 이름과 일치했다고 WP는 보도했다. 내부고발자는 클라우드엑스가 이스라엘군의 협력업체라고 지적했다. 이 회사는 2024년 이스라엘 텔아비브에서 열린 '이스라엘군을 위한 IT 기술 콘퍼런스'를 후원하기도 했다.

당시 구글은 공식 AI 원칙에 무기 관련 기술이나 '국제적으로 인정된 규범을 위반하는' 감시 활동에 AI를 활용하지 않겠다고 명시했다. 그러나 가자지구 공습에 가담한 이스라엘 국방군 계약업체에 AI를 지원했다면, 이는 해당 원칙을 위반한 것이라는 지적이 제기됐다. 고발자는 SEC에 "구글이 자사 공개 정책과 모순되는 행위로 투자자와 규제기관을 속였기에 증권법 위반"이라고 주장했다.

익명을 요구한 이 고발자는 WP에 "구글에서 진행한 내 프로젝트 다수는 내부 AI 윤리 검토 절차를 거쳤다"며 "회사는 AI 원칙이 얼마나 중요한지 직원들에게 정기적으로 주지시킨다. 그러나 이스라엘과 가자 문제에 있어서만 정반대였다"고 말했다.

구글은 원칙 위반에 해당하지 않는다는 입장이다. 구글 대변인은 "해당 계정의 AI 서비스 사용량이 의미 있는 수준에 미치지 못했기에 AI 원칙을 위반했다고 보기 어렵다"며 "일반적인 사용 문의에 대해 다른 고객과 마찬가지로 답변했을 뿐, 추가적인 기술 지원은 없었다"고 반박했다.

그러나 이스라엘 협력 사업을 둘러싼 직원 반발이 누적돼 온 만큼 논란은 쉽게 잦아들지 않을 가능성이 크다. 2021년 구글과 아마존이 이스라엘 정부와 12억 달러 규모의 클라우드 계약 '프로젝트 님버스'를 따내자, 이에 반대한 직원들이 시위를 벌였다.

이어 2024년 4월 직원들이 회사 사무실에서 이스라엘 정부와의 협력 중단을 요구하는 농성을 벌이자, 구글은 관련 직원 50여명을 해고했다.





WP는 "2004년 상장 당시 구글은 '악이 되지 말자(Don't be evil)'라는 모토를 내걸고 소비자와 기업 서비스에 주력해왔으나, 최근 회사 경영진이 방위 계약도 추진하면서 직원 반발을 사고 있다"고 지적했다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr

