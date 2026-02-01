국힘, 李대통령 '망국적 부동산' 언급에 "협박으로 집값 못잡아"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"자극적인 구호로 여론 흔들어"

이재명 대통령이 최근 '망국적 부동산의 정상화' 등을 언급하며 집값 안정 관련 메시지를 쏟아내는 데 대해 국민의힘이 "자극적인 구호로 여론을 흔드는 태도는 대통령으로서 대단히 부적절하다"고 비판했다.

최보윤 국민의힘 수석대변인은 1일 논평을 통해 "이 대통령이 집값 과열의 원인을 불법 행위로 단정하고 주택 소유자들을 겨냥한 협박성 표현까지 쏟아냈다"며 "정책을 차분히 설명하기보다 공포부터 조장한다"고 밝혔다.

최 수석대변인은 "주거 선택과 자산 형성을 단속 대상으로 몰아붙이는 방식으로는 집값 과열을 잡을 수 없다"며 "현실적 해법은 규제 완화를 통한 민간 주도의 재개발·재건축"이라고 주장했다.

그러면서 "정작 필요한 해법은 틀어막고 유휴 부지 끌어모으기로 버티겠다는 발상은 정부가 정해준 부동산 배급에 만족하라는 말과 다르지 않다"고 지적했다.





최 수석대변인은 "정부는 정부를 이기는 시장은 없다는 오만한 말부터 거두라. 민심을 이길 수 있는 정부는 존재하지 않는다"고 강조했다.





