김용범 "주식시장 패러다임 바뀌었다…韓 뉴노멀로"

김용범 정책실장 1일 SNS 메시지
가장 유리한 재테크 1위에 '주식'
"우리에 필요한 건 자본시장 내구성"
김용범 청와대 정책실장은 1일 한국 주식시장에 대한 선호 증가에 대해 "패러다임은 이미 바뀌었다"고 평가했다. 그러면서 달라진 한국 자본시장을 어떻게 고착시킬지가 관건이라고 밝혔다.
김 실장은 이날 자신의 페이스북에 '주식이 재테크 선호 1위인 사회'라는 글을 올리고 이같이 말했다. 김 실장은 "주식 선호 1위라는 결과는 우연한 랠리의 산물이 아니다"라며 "제도적 개선, 기업의 실체, 산업의 위상, 그리고 자본을 바라보는 인식이라는 네 개의 톱니바퀴가 비로소 같은 방향으로 맞물려 돌아가기 시작한 결과"라고 분석했다.
김 실장은 게시글과 함께 지난해 7월 주식이 처음으로 '가장 유리한 재테크 방법' 1위(31%)에 올랐다는 한국갤럽 조사내용을 인용했다. 조사에 따르면 2026년 1월 조사에서는 주식을 선호하는 비중이 37%로 확대됐다. 이를 고려하면 주식시장 선호는 일시적인 변화가 아니라 "하나의 추세"라는 게 김 실장의 주장이다.
김 실장은 "더 중요한 점은 이 변화가 강력한 '실체'를 동반하고 있다는 사실"이라고 강조했다. 김 실장은 반도체와 자동차 등 국내 기업들의 위상 변화에 대해 "이들은 더 내수 시장에 갇힌 대형주가 아니다"라면서 "이익 구조는 견고해졌고, 기술적 해자는 깊어졌으며, 시장 지위는 과거와는 다른 단계로 진입했다"고 언급했다.
또 김 실장은 "질문은 분명하다. 변화가 시작되었느냐가 아니라, 이미 바뀐 이 틀을 어떻게 고착시킬 것인가"라면서 "이 흐름을 또 한 번의 투기 국면으로 소모할 것인지, 아니면 생산적 금융과 자본시장 중심의 선진국형 구조로 정착시킬 것인지는 이제 제도와 선택의 문제"라고 설명했다.
이어 김 실장은 "우리에게 필요한 것은 더 높은 지수의 숫자가 아니다. 이미 이동한 자산 인식의 에너지를 혁신과 성장으로 연결해낼 자본시장의 내구성"이라고 밝혔다. 그러면서 "패러다임은 이미 바뀌었다. 남은 것은 이 변화가 한 시대의 일시적 기록으로 남을지, 아니면 한국 경제의 뉴노멀로 굳어질지를 결정하는 일"이라고 말했다.
송승섭 기자
