강훈식 "캐나다 잠수함 수주, 쉽지 않지만 자신감 있다"

특사 자격으로 캐나다·노르웨이 방문을 마친 강훈식 대통령실 비서실장이 31일 인천공항 2터미널을 통해 귀국 후 취재진과 인터뷰를 하고 있다. 연합뉴스

강훈식 대통령 비서실장은 31일 "우리 잠수함 기술력이 (경쟁국인 독일보) 훨씬 낫다고 평가하고 있고, 향후 캐나다와 산업 협력을 통해 문제들을 극복할 수 있다는 자신감을 갖고 있다"고 말했다.

전략경제협력 특사 자격으로 캐나다와 노르웨이를 방문한 강 실장은 이날 오후 인천국제공항으로 귀국하며 취재진을 만나 이같이 밝혔다.

강 실장은 "정부뿐 아니라 민간까지 함께 가서 실질적인 경제협력, 경제적 효과를 만들어내겠다는 의지를 보인 건 매우 의미 있는 지점"이라며 "마크 카니 총리를 기업들과 같이 만난 자리에서 한국에 대한 적극적인 구애가 있었다"고 설명했다.

다만 강 실장은 "우리 잠수함 기술은 독일로부터 전수한 부분이 꽤 있고, 캐나다는 독일과 함께 북대서양조약기구(NATO·나토) 안보 협력 체계에 당연하게 들어있다는 인식이 있어 빈 곳을 뚫고 들어가는 게 쉽지만은 않은 문제"라고 부연했다.

강 실장은 '결과가 언제쯤 나오느냐'는 물음에는 "짧게는 6개월 정도, 길게는 1년까지 걸릴 수 있다"면서 "캐나다 측에서 한국에 방문해 실제 의지를 확인하는 과정도 있을 것"이라고 답변했다.

'캐나다 초계 잠수함 프로젝트'(CPSP)는 유지·보수 등을 합해 계약 규모가 최대 60조원으로 평가되는 사업이다. 한국의 한화오션·HD현대중공업이 독일 기업과 경쟁 중이다.

노르웨이에서 1조3000억원 규모의 한국산 다연장 로켓 '천무' 수출 계약을 체결한 것에 대해서는 "올해 첫 대형 방산 수출의 성과이자 K-방산 4대 강국 진입을 향한 성공적인 첫 단추라고 생각한다"고 평가했다.





이어 강 실장은 "노르웨이가 한국을 선택함으로써 인근의 스웨덴, 덴마크 등도 '한국을 검토해보겠다'는 흐름이 만들어지는 게 매우 의미가 있다"면서 "이후 다른 나라로 (수출 영역을) 넓히는 데 큰 도움이 될 것"이라고 강조했다.





