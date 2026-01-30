코스피, 장중 사상 첫 5300선 돌파…SK하이닉스 주도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장중 5321.68 최고치

SK하이닉스 93만원 넘어서기도

코스피가 5300선을 넘어서며 사상 최고치를 새로 썼다. 최고치 이후 다시 5250선으로 하락했다.

이날 오전 10시30분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 94.27포인트(1.81%) 오른 5315.52포인트에 거래됐다. 이날 5210.35로 출발한 코스피 지수는 장중 개인이 매수세를 주도하며 상승 폭을 키웠다. 이후 10시50분 기준 5261.90포인트에 거래됐다.





SK하이닉스는 8% 넘게 상승하며 주당 93만원을 넘어서기도 했다. SK하이닉스는 지난해 4분기 매출 32조8267억원, 영업이익 19조1696억원을 기록하며 분기 기준 사상 최대 실적을 달성했다고 밝혔다. 특히 영업이익률은 57%로, 대만의 TSMC의 54%를 넘어섰다. SK하이닉스의 지분 가치가 부각된 SK스퀘어(5.4%)도 급등 중이다.

