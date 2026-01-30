롯데케미칼, 부산 강서구 ESG센터 개소…자원순환 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

폐플라스틱 자원순환 체계 구축

부산 6곳 포함 전국 9개 거점 운영

롯데케미칼이 부산 강서구에 '우리동네 ESG센터' 6호점 개소를 지원하며 지역사회 내 폐플라스틱 자원순환 체계 구축에 나섰다.

29일 진행된 부산 강서구 '우리동네 ESG 센터' 6호점 개소식 장면.김영번 롯데케미칼 커뮤니케이션부문장(우측 첫 번째), 박형준 부산시장(우측 네 번째), 김형찬 강서구청장(우측 다섯 번째). 롯데케미칼 제공

롯데케미칼은 29일 부산 강서구에서 열린 개소식에 김영번 커뮤니케이션부문장을 비롯해 박형준 부산시장, 김형찬 강서구청장, 한국노인인력개발원과 시니어클럽 관계자 등이 참석했다고 밝혔다.

강서구 ESG센터는 롯데케미칼의 자원순환 캠페인 'Project LOOP(프로젝트 루프)'의 일환으로 조성됐다. 롯데케미칼은 2023년 9월 부산시와 체결한 업무협약을 바탕으로 금정구 1호점을 시작으로 동구, 해운대구, 영도구, 중구에 이어 이번 강서구까지 ESG센터를 확대해 왔다. 이번 개소로 부산 지역 내 6개소를 포함해 울산과 인천까지 총 9개의 지역 자원순환 거점 운영을 지원하게 됐다.

해당 센터는 탄소중립 실현과 노인 일자리 창출이라는 사회적 가치를 동시에 추구하는 민·관·기업 협력 모델로 운영된다. 롯데케미칼은 센터 운영에 필요한 시설과 장비, 교육 등을 지원하고, 재활용 전문기업 코끼리공장은 재활용 설비 설치·운영과 인테리어, 환경 교육 등 기술적 컨설팅을 맡는다. 강서구 시니어클럽은 지역 시니어를 채용해 폐플라스틱 수거와 분류, 세척 등 현장 운영을 담당한다.

이렇게 수거된 폐플라스틱은 코끼리공장의 공정을 거쳐 재활용 원료로 가공된 뒤 새로운 제품으로 재탄생하게 된다. 롯데케미칼은 이를 통해 지역 내 폐플라스틱 자원순환 체계를 고도화하고, ESG 경영의 실질적 성과를 축적한다는 계획이다. 동시에 향후 고품질 폐플라스틱 재생 원료를 안정적으로 확보할 수 있는 기반도 마련할 방침이다.





롯데케미칼 관계자는 "이번 강서구 ESG센터는 지역사회와 기업이 협력해 자원순환 문화를 정착시킨 사례"라며 "앞으로도 'Project LOOP'를 통해 폐플라스틱의 가치를 높이고 지역 상생을 위한 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

