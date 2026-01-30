한화에어로스페이스 '천무', 노르웨이서 美 제치고 2조8000억원 규모 수주

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

노르웨이서 LRPFS 최종 사업자로 선정

사업 규모 2조8000억원

미국·유럽 기업들과 경합

한화에어로스페이스가 노르웨이 육군이 추진하는 차세대 장거리 정밀화력 체계(LRPFS) 도입 사업의 최종 사업자로 선정됐다. 사업 규모는 190억크로네로, 한화로 약 2조8000억원에 달한다.

주요 외신에 따르면 노르웨이 국방부는 29일(현지시간) LRPFS 사업의 최종 공급업체로 한화에어로스페이스를 낙점했다. 이에 앞서 노르웨이 의회는 지난 27일 LRPFS 조달 프로젝트 승인 법안을 본회의에서 통과시켰으며, 국방부는 법안 처리 이틀 만에 사업자 선정을 마무리했다. 한화에어로스페이스는 30일 계약을 체결한 뒤 다연장로켓 '천무'를 노르웨이에 공급할 예정이다.

이번 사업은 지난해부터 본격적으로 사업자 선정 절차가 진행돼 왔으며, 노르웨이 측은 북대서양조약기구(NATO·나토) 체계와의 호환성을 주요 기준으로 후보 업체들을 검토해온 것으로 알려졌다. 경쟁 후보로는 록히드마틴의 하이마스(HIMARS)와 독일·프랑스 합작 방위산업 기업 KNDS의 유로 풀스(EURO-PULS) 등이 거론됐다.

방산업계에서는 수주전 초반 우세했던 경쟁 구도가 뒤집힌 배경으로 한국 정부의 외교적 지원을 꼽고 있다. 강훈식 청와대 비서실장은 지난해 10월 전략경제협력 특사 자격으로 노르웨이를 방문해 정부 고위 관계자들을 만나 이재명 대통령의 친서를 전달하고, 방산을 포함한 양국 간 협력 확대 의지를 설명한 것으로 전해졌다.

전체 사업 규모는 약 2조8000억원이지만, 이 가운데 천무 구매에 직접 투입되는 예산은 약 1조원 수준인 것으로 알려졌다. 나머지 예산은 노르웨이군의 전력화 과정에서 필요한 관련 인프라 구축과 운용 비용 등에 사용될 예정이다.





방산업계 관계자는 "이번 노르웨이 LRPFS 수주는 정부의 외교력과 기업의 기술력이 결합된 대표적인 사례"라며 "유럽 방산 시장에서 한국 무기체계의 신뢰도를 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것"이라고 평가했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

