진주시의회, 청렴한 의정 실천 위한 서약식 전원 참여

시의원·의회사무국 직원 전원 참여

책임 있는 공직자상 확립 다짐”

경남 진주시의회는 지난 29일 제271회 임시회를 앞두고 청렴한 의정 실천을 위한' 2026 함께하는 청렴 결의 선언문 낭독 및 서약식'을 개최했다.

이날 서약식에는 백승흥 진주시의회 의장을 비롯한 시의원과 의회사무국 직원 전원이 참여해 공직자로서 책임과 역할을 되새기며 자발적인 청렴 실천을 다짐했다.

제271회 진주시의회 임시회 청렴서약식 단체사진.

시의원들은 청렴서약서에 서명하고 선언문을 함께 낭독하며 ▲금품·향응 등 부당한 이익 수수 금지 ▲갑질 없는 상호 존중의 조직문화 조성 ▲부정한 청탁 및 알선 행위 근절 ▲공직자 행동강령 준수 철저 등을 약속하고, 반부패·청렴 의지를 대내외에 밝혔다.

백승흥 의장은 "청렴은 의정활동의 기본이자 시민 신뢰의 출발점"이라며 "청렴 의식이 일회성 선언에 그치지 않고 일상 속에서 항상 실천될 수 있도록 의원과 직원 모두가 지속해서 노력해 달라"고 당부했다.

아울러 진주시의회는 국민권익위원회가 실시한 광역·기초 지방의회 대상 종합청렴도 평가에서 2023년부터 2025년까지 3년 연속 청렴도 2등급을 달성하며, 지속적인 제도 개선과 자정 노력을 통해 우수한 성과를 이어가고 있다.

시의회는 앞으로도 정기적인 청렴 교육과 내부 점검, 실천 중심의 반부패 정책을 통해 시민이 신뢰하는 투명하고 공정한 의회를 만들어 나갈 계획이다.





한편, 이번 임시회 일정은 29일부터 2월 4일까지 7일간 진행되며, 10건의 의원 발의안을 포함한 조례안 14건, 건의안 2건, 동의안 1건, 시정 주요 업무보고 등 총 20건의 안건이 심의 의결될 예정이다.





