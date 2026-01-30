본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"광주에 흡수되나?"…행정통합 공청회, 서남권 3개 군 '폭풍 질문'

호남취재본부 이준경기자

입력2026.01.30 08:16

시계아이콘01분 59초 소요
언어변환 뉴스듣기

김영록 "서남권, 신재생 에너지 거점 된다"
김대중 "1조원 통합교부금·교사 정원 자율성 확보"
해남·완도·진도 주민들…날선 질문 '공방'

"통합되면 예산도 사람도 다 광주로 쏠리는 것 아닙니까? 우리 같은 섬 동네는 들러리나 서는 것 아닌지 솔직히 겁납니다"


29일 오후 광주·전남 행정통합의 향방을 설명하는 해남·완도·진도 권역 공청회 현장은 기대와 우려가 교차했다 지역 소멸의 벼랑 끝에 선 서남권 주민들의 기대와 '생존'에 대한 우려, 날 선 질문이 가득했다. 이날 공청회는 행정적 당위성을 설파하는 '담론의 장'이자, 주민들의 절박한 목소리가 터져 나온 '현장'이었다.


"광주에 흡수되나?"…행정통합 공청회, 서남권 3개 군 '폭풍 질문' 29일 해남·완도·진도서 열린 광주전남 행정통합 공청회에서 서남권 발전 방안을 설명했다. 이준경 기자
AD

김영록·김대중…SOC·교육 특례 카드 꺼내 들어


포문은 김영록 도지사가 열었다. 김 지사는 "전남·광주 행정통합은 다시는 오지 않을 천재일우의 기회"라며 "정부에서도 전폭적인 지원을 약속했다"고 강조했다.


김 지사는 서남권 주민들의 최대 가려운 곳인 '교통망'을 가장 먼저 건드렸다. "통합특별시라는 거대 지자체의 위상이 확보돼야 광주~완도 고속도로 2단계 사업과 진도 연장, 해남 철도망 같은 대형 SOC 사업이 예비타당성 조사라는 문턱을 단숨에 넘을 수 있다"며 '통합 이퀄 SOC 대전환' 논리를 펼쳤다.


특히 해남의 RE100 산단과 솔라시도 기업도시, 완도의 해양 치유, 진도의 해상풍력 배후단지를 언급하며 "서남권 3개 군이 통합특별시의 신재생 에너지와 힐링 거점이 될 것"이라고 강조했다. "단순한 행정 구역 합병이 아닌, 경제적 영토 확장"이라는 것이다.


김 지사는 또 AI가 알아서 척척 농사를 짓는 스마트농업 육성지구 지정, 전남 김의 경쟁력 향상을 위한 김산업 진흥구역 지정, 외국인 계절근로자도 지역 특성에 맞게 업종과 인원을 조정할 수 있는 고용 특례 도입 가능성을 제시했다.


김대중 전남교육감은 교육행정통합의 실질적 혜택을 강조했다. 김 교육감은 "행정통합으로 통합교부금을 확보해 세수의 0.03%인 1조원 가량의 지원을 받게 된다"며 "학생들을 위해 사용이 가능하며 좋은 학교로 성장할 수 있다"고 밝혔다.


특히 그는 교사 정원에 대한 자율성 확보와 작은학교 활성화를 거듭 강조했다. 김 교육감은 "'개천에서 용 난다'는 말은 그동안 광주·전남의 이야기였다"며 "경제적으로 어렵고 힘든 상황에서도 인재가 탄생한다는 이야기였지만 현재는 그게 어렵다"고 지적했다.


이어 "통합을 통해 학생·학부모들은 더 큰 지원을 받게 되고 더 다양한 경험을 하게 된다"며 "교직원 업무의 효율성과 수업에 전념하는 전문성이 확장되며 지역사회 일자리 창출도 늘게 될 것"이라고 자신했다.


"광주에 흡수되나?"…행정통합 공청회, 서남권 3개 군 '폭풍 질문' 공청회 현장에서 김영록 전남도지사와 김대중 전남교육감이 통합 청사진을 제시하고 있다. 이준경 기자

"농민수당 깎이나"…장밋빛 미래 대신 '당장 혜택' 급선무


하지만 질의응답 시간, 주민들의 반응은 달랐다. 장밋빛 미래 대신 '당장 내 손안의 혜택'을 물었다.


해남군 주민들은 농민수당 등 기존 복지 혜택의 사수를 최우선 과제로 꼽았다. "광주의 비대한 도시 복지 예산에 농업 예산이 잠식될 수 있다"는 우려에 김 지사는 "특별법에 농업 예산 하한선 조항을 넣어 '기득권 보호 원칙'을 철저히 지키겠다"고 확언했다.


완도군에서는 '섬 특례'가 핵심 화두였다. 주민들은 섬 지역 이동권 보장을 위한 연륙·연도교 건설과 수산물 유통 구조의 광역화를 요구했다. 김 지사는 "통합 시 '섬 지역 발전 특례 조항'이 신설될 것"이라며 "신설될 '농수산물 유통공사'를 통해 완도 전복과 김이 광주라는 대도시 시장과 직접 연결될 것"이라는 구상을 내놨다.


또 다른 주민은 전남의 학생교육수당이 광주와 통합되면 불가능해지는 것 아니냐고 질문했다. 김 교육감은 "절대 사라지지 않는다"며 "행정통합 대원칙은 지역별로 누리는 기존의 복지 혜택을 그대로 누리게 된다. 통합특별시 교육청이 출범하더라도 소멸지역 학생들에게 지급되던 수당은 유지될 것"이라고 답했다.


진도군 주민들은 문화적 정체성 상실을 경계했다. "광주와 통합되면 섬 문화의 정체성이 광역 도시 문화에 묻혀버리는 것 아니냐"는 우려였다. 김 지사는 "행정은 통합하되 각 시·군의 고유한 문화와 역사적 정체성은 강력한 콘텐츠가 될 것"이라고 말했다.


해남·완도·진도 주민들과 지자체는 행정통합의 큰 틀에는 공감하면서도 실질적 보장 장치를 주문했다. 군 단위 지자체의 자치권과 재정권을 법적으로 어떻게 담보할 것인지, 구체적 이행 방안 없는 통합은 공허한 약속에 그칠 수 있다는 우려다.


지금 뜨는 뉴스

AD

전남도는 이날 수렴된 3개 군의 세부 건의 사항을 토대로 오는 3월 특별법 최종안을 다듬을 계획이다. 하지만 광주와의 이견 조율, 중앙정부의 권한 이양 등 넘어야 할 산이 많아 서남권 주민들의 '의구심'을 '확신'으로 바꾸는 과정이 순탄치만은 않을 전망이다.




호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
트럼프 1주년
  • 26.01.2208:37
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"

    "도널드 트럼프 행정부가 재출범한 뒤 보인 예측 불가능성에도 불구하고, 진보 정권인 이재명 정부가 트럼프와 '플레이 볼(play ball·상대에 맞춰 협상에 응하다)'을 할 수 있다는 점이 인상적이다." 워싱턴D.C. 기반의 미국 싱크탱크 브루킹스연구소의 앤드루 여 한국석좌(사진)는 20일(현지시간) 트럼프 2기 행정부가 출범 1주년을 맞아 진행한 본지와의 인터뷰에서 "(한국 정부는) 도널드 트럼프 대통령이 무엇을 원하는지 정확

  • 26.01.2115:15
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다

    트럼프 1주년③ 정책수혜 부유층에 집중…서민 삶은 '팍팍'2024년 11월 트럼프 재집권 이후 억만장자들 재산 직전 5년간 연평균 증가율보다 3배 빨리 늘어머스크 재산 1년새 2340억달러↑…베이조스 150억달러↑중간 선거 앞두고 최대 화두는 '감당 가능 생활비'美가정 평균 전기요금 전년대비 6.7% ↑ 제조업 일자리는 8개월째 감소세 도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나,

  • 26.01.2111:08
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인

    도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나, 고물가 부담이나 관세 인상 후폭풍으로 서민들의 삶은 오히려 팍팍해졌다는 평가가 나왔다. 20일(현지시간) 국제구호개발기구 옥스팜이 최근 발표한 연례 불평등 보고서에 따르면 2025년 전 세계 억만장자들의 재산은 16% 증가한 18조3000억달러(약 2경7076조원)에 달하는 것으로 집계됐다. 특히 2024년 11월 트럼프 대통령 당선 이후 억만

  • 26.01.2111:08
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"

    "이제 조지아에서 한국 여권을 들고 있다면 이민세관단속국(ICE)도 더욱 조심할 것 같습니다. 미국에서 투자를 시작한 기업이라면 사업에 재시동을 걸고 이에 집중할 수 있는 환경을 만들어줘야 한다고 생각합니다." 지난해 9월 미국 조지아주에서 발생한 '한국인 대규모 구금 사태'는 도널드 트럼프 행정부 2기의 1년간 행적을 돌아볼 때 반(反)이민 기조를 우리 국민이 몸소 체험한 상징적 사건으로 볼 수 있다. 또 한미 동맹사의

  • 26.01.2011:53
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'

    '관세(Tariff)·미국우선주의(America First)·강한 정부(Strong Executive)'. 도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 취임 1주년을 맞는다. 1기보다 더 과감한 추진력으로 무장한 트럼프 대통령은 1기 때보다 4배에 가까운, 220여건의 행정명령을 쏟아냈다. 강도 높은 이민 단속과 관세장벽으로 '미국 우선주의'를 구현하는 데 앞장섰다. 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령을 축출하거나, 그린란드를 미국에 편입시키겠

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

  • 26.01.2211:15
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이언주 더불어민주당 수석최고위원(1월 21일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 더불어민주당 이언주 수석최고위원, 미래경제 성장전략위원장도 맡고 있죠? 바쁘실 텐데 나와주

  • 26.01.2116:08
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]

    편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오 성동구청장) ②장미경(박홍근 의원) ③송현옥(오세훈 서울시장) 오세훈 서울시장은 올해 6·3 지방선거에서 5선에 도전

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기