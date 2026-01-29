여한구 통상본부장, 관세협상차 방미…"합리적 해결 위해 다각도 협의"

여한구 통상교섭본부장이 29일 관세 문제 해결을 위해 미국 워싱턴으로 출국하며 "합리적 해결방안을 찾기 위해 다각도로 협의할 예정"이라고 밝혔다.
여 본부장은 이날 저녁 출국 전 방미 목적을 묻는 현장 취재진에게 이같이 밝혔다. 여 본부장은 워싱턴에서 카운터파트인 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표 등과 만나 관세 문제를 포함한 한미 통상 현안을 논의할 예정이다.
여 본부장은 "(도널드 트럼프 대통령이) 한국 국회에서의 입법 과정으로 인해 당시 한미 간 합의한 내용이 잘 이행되지 않는다는 인상을 가진 것 같다"며 "우리 국회의 정치 상황, 그리고 미국과 다른 점 등 여러 가지 부분을 설명할 예정"이라고 설명했다.
김정관 산업통상부 장관은 캐나다 방문 일정을 마치고 워싱턴에 도착해 현지 일정을 소화 중이다. 김 장관은 현지시간으로 29일 하워드 러트닉 상무장관과 관세 문제를 논의할 계획이다.
김 장관 역시 "저희가 듣기에는 (미국이) 국내 입법 진행 상황에 대해 불만을 가진 걸로 알고 있다"며 "트럼프 대통령도 그렇게 이야기하셨고, 러트닉 장관과 한 번 연락했었는데 그런 생각을 하고 있었다"고 설명했다.
이어 김 장관은 "우리 국내 입법 진행 상황에 대해 오해가 없도록 잘 설명하겠다"며 "또 미국과의 협력·투자와 관련해서는 한국 정부의 (입장에) 변화가 없기 때문에 그런 내용을 충실히 잘 설명하려 한다"고 전했다.
트럼프 대통령은 28일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 한국산 제품 관세를 15%에서 25%로 상향하겠다고 통보한 바 있다. 이는 우리 국회가 대미 투자특별법을 신속하게 처리하지 않은 것에 대한 미국 측의 불만이 반영된 결과라고 김용범 청와대 정책실장이 밝힌 바 있다.
