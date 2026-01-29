"화장실 휴지, '이 방향'으로 걸면 절대 안돼"…세균 노출 위험↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

변기 물 내릴 때 미세 비말 확산

휴지 끝이 벽 쪽이면 오염 가능성↑

화장실 두루마리 휴지를 거는 방향이 위생 상태에 영향을 줄 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 휴지 끝이 벽을 향하도록 설치될 경우, 변기 물을 내릴 때 발생하는 미세 비말에 노출될 가능성이 상대적으로 커질 수 있다는 분석이다.

사진과 같이 두루마리 휴지 끝부분이 바깥을 향하게 거는 것이 올바른 방향이다. 클립아트코리아

AD

미국 콜로라도대 볼더캠퍼스 연구진은 변기 물을 내리는 과정에서 발생하는 에어로졸의 이동 경로와 확산 범위를 확인하기 위해 레이저 시각화 실험을 최근 진행했다. 연구진은 뚜껑이 없는 상업용 변기 위에 초록색 레이저 빔을 설치하고, 일정 거리에서 카메라 두 대를 이용해 물을 내리는 과정에서 튀는 입자의 움직임을 추적했다.

변기 물 내릴 때 퍼지는 미세 비말

관찰 결과, 비교적 큰 물방울은 빠르게 바닥으로 가라앉았지만, 지름 5마이크론 미만의 미세 입자는 공기 중에 1분 이상 머무르며 위쪽과 변기 뒤편 벽 방향으로 확산하는 것으로 관찰됐다. 일부 입자는 변기 상단 약 1.5m 높이까지 도달한 뒤 천장에 부딪혀 벽을 따라 화장실 내부로 퍼지는 양상을 보였다.

연구진은 "변기 물을 내릴 때 발생하는 비말에 물뿐 아니라 소변·대변 입자와 함께 대장균, 녹농균, 노로바이러스, 레지오넬라균 등 병원성 미생물이 포함될 가능성이 크다"고 설명했다. 이어 "물을 내려도 병원균이 변기 내부에 남아 있다가 공기 중으로 퍼질 수 있으며 오염은 특히 변기와 가까운 측면 벽에 집중되는 경향이 확인됐다"고 부연했다.

휴지 방향, 벽 쪽보다 '바깥쪽'이 유리

이 같은 환경에서는 두루마리 휴지를 벽 쪽으로 풀리게 거는 방식이 위생상 불리할 수 있다. 휴지를 잡아당기는 과정에서 오염 가능성이 있는 벽면과 접촉할 확률이 높아지기 때문이다. 반대로 휴지 끝을 바깥쪽으로 향하게 설치하면 벽과의 물리적 거리를 유지할 수 있고, 상대적으로 청결한 안쪽 면이 먼저 노출돼 세균 접촉 위험을 낮출 수 있다.

다만 연구진은 이번 실험이 새 변기에 수돗물만 채운 상태에서 진행됐다는 점도 함께 언급했다. 실제 화장실처럼 대변이나 휴지가 존재하는 환경에서는 비말의 이동 양상이 달라질 수 있으며 칸막이가 없는 환기된 실험실에서 진행된 만큼 공중화장실과는 차이가 있을 수 있다고 덧붙였다.





AD

휴지 첫 장이 삼각형으로 접혀있는 모습. '이키다네 닛뽄(IKIDANE NIPPON)' 홈페이지

1891년 두루마리 휴지를 발명한 미국의 세스 휠러가 특허청에 제출한 도면에도 휴지 끝부분은 바깥을 향하도록 설계돼 있다. 국내외 호텔업계는 이를 객실 위생 관리 기준으로 삼아 휴지를 바깥으로 거는 것을 원칙으로 하고 있다. 청소 완료 후 휴지 첫 장을 삼각형으로 접는 것도 위생 상태를 표시하는 동시에 고객의 사용 편의를 높이기 위한 조치다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>