지속가능 도시 부산 '우리동네 ESG센터' 강서점 개소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

노인요양센터 새로 단장해 6호점으로



공기업·민간기업 협업 올해 16호까지

지속 가능한 도시 부산을 추구하는 프로젝트의 하나인 '우리동네 사회가치경영(ESG) 센터' 강서점이 문을 연다.

부산시는 29일 오후 2시 강서구 명지동에서 '우리동네 ESG센터' 강서점 개소식을 연다고 알렸다.

이날 개소식에 박형준 부산시장과 김형찬 강서구청장, 정지영 현대백화점 대표이사, 김영번 롯데케미칼 커뮤니케이션부문장, BNK부산은행, 한국노인인력개발원 관계자들이 참석할 예정이다.

우리동네 ESG센터 강서.

AD

강서점은 '우리동네 ESG 센터' 6호점으로 폐원한 낙동재가노인요양센터를 리모델링해 새로 조성됐다. 시는 유휴시설을 재활용해 환경 보호와 사회적 가치를 실천하는 거점 공간으로 탈바꿈시켰다.

센터는 명지지구와 에코델타시티 인근이라는 지역 여건을 반영해 환경 실천과 공동체 활동을 중심으로 운영된다. 환경보호와 탄소중립 실천 교육, 자원순환·친환경 생활 체험, 주민 참여형 ESG 활동, 지역 문제 해결을 위한 공동체 프로그램 등을 추진해 주민의 일상 속 실천을 유도할 계획이다.

시는 올해 시행되는 유럽연합(EU) 탄소국경조정제도에 대응하기 위해 지역 내 공기업과 민간기업과 협업해 '우리동네 ESG센터'를 연내 16호점까지 확대할 방침이다. 센터별·지역별 특성을 살린 환경 교육과 홍보 기능을 강화하고, 구·군 및 민간과의 협력을 통해 ESG 문화 확산을 추진한다는 구상이다.

우리동네 ESG센터 강서 내부 모습.

'우리동네 ESG센터'는 15분도시 조성을 위한 생활밀착형 정책의 하나로 주민 참여 기반의 교육·체험·소통 공간을 통해 지속 가능한 지역사회를 만드는 데 목적이 있다. 시는 그동안 센터 운영을 통해 노인일자리 3500여명 창출, 플라스틱 126톤 수거, 환경교육·체험 2만여명 참여 등의 성과를 거뒀다.





AD

박형준 시장은 "ESG) 센터는 생활 속 탄소중립 실천 거점이자 세대를 잇는 공동체 모델"이라며 "시민과 함께 지속 가능한 도시 부산을 만들어 가기 위해 사회가치경영 정책을 확대해 나가겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>