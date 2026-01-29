[특징주]'4분기 어닝쇼크' LG생활건강, 4.73%↓

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난해 4분기 시장 기대치에 못 미친 실적을 거둔 LG생활건강의 주가가 하락세다.

29일 오전 9시34분 기준 LG생활건강은 전 거래일 대비 1만3000원(-4.73%) 떨어진 26만2000원에 거래됐다.

AD

LG생활건강은 지난해 4분기 연결 기준 매출 1조4728억원(전년 동기 대비 8.5% 감소), 영업손실 727억원(적자전환)을 기록했다. 사업 효율화 관련 비용이 약 850억원이 발생했고, 해외 법인 관련 자산 평가 손상 금액이 약 1860억원 반영됐다.

현대차증권은 이날 LG생활건강에 대해 투자의견 중립을 유지하고, 목표주가를 기존 28만원에서 24만원으로 하향 조정했다. 하희지 현대차증권 연구원은 "올해와 내년 실적 추정치를 하향했다"며 "성장 기반을 재구축하기 위한 강도 높은 뷰티 사업 체질 개선이 이어지고 있다"고 말했다.





AD

그러면서 "전통(오프라인) 채널 및 중국 법인 사업 효율화, 북미 핵심 브랜드 마케팅비 확대 등 작업이 한동안 지속될 것으로 전망된다"며 "당분간 보수적인 관점을 유지한다"고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>