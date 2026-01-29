본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

“AI로 인한 신입 일자리 축소, 어떻게 해결해야 하나”-브루킹스연구소

정재형경제정책 스페셜리스트

입력2026.01.29 09:19

시계아이콘02분 43초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기
“AI로 인한 신입 일자리 축소, 어떻게 해결해야 하나”-브루킹스연구소
AD

최근 인공지능(AI) 도입과 활용이 보편화되면서 법무법인이나 회계법인에서는 신입 변호사와 회계사 선발 규모를 줄이고 있다. 코딩이 주 업무인 프로그램 개발회사 등도 마찬가지다.


특히 올해 다보스 세계경제포럼(WEF)에서 AI 분야를 선도하는 구글 딥마인드와 앤트로픽의 최고경영자(CEO)는 대놓고 경고했다. 딥마인드의 데미스 하사비스는 AI가 올해부터 신입·주니어급 일자리와 인턴십에 영향을 미치기 시작할 것이라고 밝혔고, 앤트르픽의 다리오 아모데이는 향후 5년 내 신입급 일자리의 50%가 사라질 수 있다는 기존 전망을 재확인했다.


이에 대해 브루킹스연구소의 몰리 킨더(Molly Kinder) 선임연구원은 'AI로부터 신입 일자리를 지키려면, 의료 레지던트 모델을 참고하라(To save entry-level jobs from AI, look to the medical residency model)'는 제목의 글에서 “이들의 전망이 맞다면, 지식 노동 분야에서 젊은 인재를 키워온 전통적 방식(초급 인력을 채용해 단순·반복 업무를 맡기고 그 과정에서 경험을 쌓게 하는 모델)은 해당 업무를 AI가 대신 수행하는 순간 지속되기 어렵다”며 몇가지 대안을 제시했다.


킨더 연구원은 커리어 사다리를 재설계할 필요가 있고, 이를 위해 의료 분야의 레지던트(전공의) 제도에서 해법을 찾을 수 있다고 주장했다. 그는 레지던트 제도는 학습 자체가 곧 업무인, 구조화되고 멘토링이 결합된 프로그램이라며 AI로 인해 흔들리는 화이트칼라 직종도 자신들만의 레지던트 모델을 도입할 수 있다고 했다.


AI는 컴퓨터상에서 수행되는 지식 업무, 즉 조사, 글쓰기, 계산, 코딩 등에는 뛰어나지만, 배심원의 반응을 읽고 설득력 있는 최종 변론을 하는 재판 변호사(미국의 경우), 또는 민감한 해고 문제를 조율하는 관리자를 대체할 수는 없다. 이런 역할에는 판단력, 직관, 현장감이 필요하며 이는 디지털화될 수 있는 게 아니라 오랜 실무 경험을 통해 길러지는 역량이다.


문제는 과거 이런 역량을 키워주던 신입 단계의 일자리(문서 초안 작성, 보고서·프레젠테이션 제작, 분석 작업 등)가 AI로 인해 대체될 수 있는 업무라는 점이다. 기업들이 이런 역할을 더이상 제공하지 않게 되면, 고급 전문성과 미래의 관리자·리더로 성장하는 경로 자체가 끊기게 된다. 신입 일자리는 단순히 일을 처리하는 기능뿐 아니라, 상위 역할을 준비시키는 기능도 수행해 왔다.


의료 레지던트 제도는 정반대의 접근을 취한다. 레지던트는 수련 중인 의사이지만, 동시에 실제 환자를 진료하는 의사다. 처음부터 환자를 진찰하고 치료 계획을 제안하며, 감독 아래에서 실제 의료 결정을 내린다. 선배 의사들은 사례를 함께 검토하며 판단 과정을 설명하고, 점진적으로 자율성을 부여한다. 중요한 점은 학습이 부수적 혜택이 아니라, 업무 그 자체라는 것이다.


킨더 연구원은 화이트칼라 직종도 이를 도입할 수 있다고 주장했다. 예를 들어 법조계에서는 신입 변호사가 수년간 문서 검토와 계약서 작성에 매달리는 대신, 협상에 동행하고 법정 변론을 연습하며 점차 사건을 주도하도록 할 수 있다. 멘토는 선택과 판단을 사후에 함께 되짚는다. 목표는 청구 가능한 시간(billable hours)이 아니라 역량 개발이다. 컨설팅 업계에서도 레지던트는 첫날부터 고객 프레젠테이션에 참여해, 선배들이 분위기를 읽고 이의를 처리하는 방식을 관찰하고, 코칭을 받으며 점차 주도권을 잡을 수 있다.


이러한 훈련은 비용이 든다. 의료 분야에서는 사회 전체가 유능한 의사의 혜택을 누리기 때문에, 미국 납세자들이 메디케어를 통해 병원의 수련 비용을 보조한다. 화이트칼라 훈련을 세금으로 지원할 필요는 없지만, AI로 생산성 이익을 크게 얻는 기업들은 그 이익이 의존하는 인재 파이프라인을 유지하는 데 기여할 책임이 있다.


킨더 연구원이 제시한 또 한 가지 방안은 AI 노동력 재투자 기금이다. 신입 일자리를 자동화로 대체하는 기업들이 기금에 기여해, 산업 전반의 레지던트 프로그램을 지원하는 방식이다. 이는 혁신에 대한 페널티가 아니라, 효율성으로 얻은 이익 일부를 다음 세대 인재에 재투자하는 장치다. 영국은 이미 대기업에 소규모 임금 부담금을 부과하되, 승인된 훈련 프로그램을 통해서만 환급받을 수 있는 ‘사용하지 않으면 소멸(use it or lose it)’ 제도를 운영하고 있다고 한다. 이는 일자리가 영구히 사라진다는 전제의 기본소득이나 재교육 프로그램과 달리, 청년들이 진입을 준비해온 전문직으로 가는 통로를 유지한다.


킨더 연구원은 자선 부문도 역할을 할 수 있다고 주장했다. 노동시장 변화에 관심 있는 재단들은 표준화된 교육과정이나, 개별 기업이 단독으로 구축하기 어려운 중개 인프라를 지원할 수 있다는 것이다. 정부 역시 청년 공공서비스 프로그램을 레지던트 모델로 전환해, 법률구조 단체·공공기관·비영리 기술팀 등에 젊은 인재를 배치함으로써, 공익에 기여하면서 실질적인 전문 역량과 멘토링을 제공할 수 있다.


기업·자선·정부 어느 쪽도 나서지 않는다면, 그 비용은 청년 개인에게 전가될 것이라는 게 킨더 연구원의 생각이다. 졸업생들은 추가 학위 취득, 고가의 부트캠프, 혹은 인맥에 의존한 인턴십 중 하나를 선택해야 할지 모른다. AI의 생산성 이익은 주주와 고위 인력에게 돌아가고, 청년들은 자기 커리어 개발 비용을 스스로 부담하게 된다.


킨더 연구원은 “미래의 리더를 원한다면, 그들을 만들어내는 복잡하고 멘토링 중심의 과정에 투자해야 한다”며 “정책 입안자, 기업, 자선단체는 AI가 대체할 수 없는 학습과 역량을 중심에 둔 새로운 커리어 사다리를 가능하게 하는 인프라 구축에 지금부터 나서야 한다”고 글을 끝맺었다.


킨더 연구원의 주장이 현실에 맞는 제언인지는 모르겠으나 AI로 인한 신입·주니어 일자리 축소라는 충격파가 크게 다가올 것이라는 위기의식에서 이런 아이디어까지 나오는구나 하는 생각이 든다.


지금 뜨는 뉴스

AD

킨더 연구원은 AI, 경제적 불평등, 현재와 미래의 노동 분야에서 전국적으로 인정받는 전문가다. 브루킹스연구소 선임연구원으로서, 생성형 AI가 일과 노동자에게 미치는 영향과 그에 대한 정책적 대응을 분석하는 다년간의 프로젝트를 이끌고 있다. 하버드 케네디스쿨에서 국제개발 전공으로 공공행정학 석사 학위를 취득했다.

“AI로 인한 신입 일자리 축소, 어떻게 해결해야 하나”-브루킹스연구소



정재형 경제정책 스페셜리스트 jjh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
트럼프 1주년
  • 26.01.2208:37
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"

    "도널드 트럼프 행정부가 재출범한 뒤 보인 예측 불가능성에도 불구하고, 진보 정권인 이재명 정부가 트럼프와 '플레이 볼(play ball·상대에 맞춰 협상에 응하다)'을 할 수 있다는 점이 인상적이다." 워싱턴D.C. 기반의 미국 싱크탱크 브루킹스연구소의 앤드루 여 한국석좌(사진)는 20일(현지시간) 트럼프 2기 행정부가 출범 1주년을 맞아 진행한 본지와의 인터뷰에서 "(한국 정부는) 도널드 트럼프 대통령이 무엇을 원하는지 정확

  • 26.01.2115:15
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다

    트럼프 1주년③ 정책수혜 부유층에 집중…서민 삶은 '팍팍'2024년 11월 트럼프 재집권 이후 억만장자들 재산 직전 5년간 연평균 증가율보다 3배 빨리 늘어머스크 재산 1년새 2340억달러↑…베이조스 150억달러↑중간 선거 앞두고 최대 화두는 '감당 가능 생활비'美가정 평균 전기요금 전년대비 6.7% ↑ 제조업 일자리는 8개월째 감소세 도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나,

  • 26.01.2111:08
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인

    도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나, 고물가 부담이나 관세 인상 후폭풍으로 서민들의 삶은 오히려 팍팍해졌다는 평가가 나왔다. 20일(현지시간) 국제구호개발기구 옥스팜이 최근 발표한 연례 불평등 보고서에 따르면 2025년 전 세계 억만장자들의 재산은 16% 증가한 18조3000억달러(약 2경7076조원)에 달하는 것으로 집계됐다. 특히 2024년 11월 트럼프 대통령 당선 이후 억만

  • 26.01.2111:08
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"

    "이제 조지아에서 한국 여권을 들고 있다면 이민세관단속국(ICE)도 더욱 조심할 것 같습니다. 미국에서 투자를 시작한 기업이라면 사업에 재시동을 걸고 이에 집중할 수 있는 환경을 만들어줘야 한다고 생각합니다." 지난해 9월 미국 조지아주에서 발생한 '한국인 대규모 구금 사태'는 도널드 트럼프 행정부 2기의 1년간 행적을 돌아볼 때 반(反)이민 기조를 우리 국민이 몸소 체험한 상징적 사건으로 볼 수 있다. 또 한미 동맹사의

  • 26.01.2011:53
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'

    '관세(Tariff)·미국우선주의(America First)·강한 정부(Strong Executive)'. 도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 취임 1주년을 맞는다. 1기보다 더 과감한 추진력으로 무장한 트럼프 대통령은 1기 때보다 4배에 가까운, 220여건의 행정명령을 쏟아냈다. 강도 높은 이민 단속과 관세장벽으로 '미국 우선주의'를 구현하는 데 앞장섰다. 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령을 축출하거나, 그린란드를 미국에 편입시키겠

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

  • 26.01.2211:15
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이언주 더불어민주당 수석최고위원(1월 21일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 더불어민주당 이언주 수석최고위원, 미래경제 성장전략위원장도 맡고 있죠? 바쁘실 텐데 나와주

  • 26.01.2116:08
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]

    편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오 성동구청장) ②장미경(박홍근 의원) ③송현옥(오세훈 서울시장) 오세훈 서울시장은 올해 6·3 지방선거에서 5선에 도전

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기