조규일 진주시장, 설 연휴 대비 롯데몰 안전 캠페인 진행

설 명절 대비 '다중이용시설 점검 등

경남 진주시는 설 명절을 앞두고 시민들이 안심하고 명절을 보낼 수 있도록 다중이용시설인 롯데몰에 대한 안전 점검에 나섰다.

조규일 진주시장은 설 연휴 기간에 많은 시민과 귀성객이 이용할 것으로 예상되는 롯데몰을 방문해 안전 점검 및 안전 캠페인을 진행했다.

조규일 진주시장 설 연휴 대비 롯데몰 안전 캠페인 사진.

점검에는 조규일 진주시장을 비롯해 진주소방서, 한국가스안전공사, 한국전기안전공사 관계자 등 각 분야의 전문가들이 참여해 소방·가스·전기 분야 등에 대해 집중적으로 점검했다. 특히 화재 취약 요소와 가스·전기 설비의 안전관리 상태를 면밀히 살펴 이용객들의 안전 확보에 주력했다.

또한 현장에서 관계자들과 함께 안전 문화 활동 캠페인을 펼쳐 이용객들에게 생활 속 안전 실천의 중요성을 알렸다.

조규일 시장은 "설 명절을 맞아 많은 시민이 이용하는 다중이용시설에 대한 철저한 안전 점검으로 안전한 설 명절이 될 수 있도록 안전관리에 최선을 다하겠다"라며 "앞으로도 시민의 생명과 재산 보호를 최우선으로 하는 현장 중심의 안전 행정을 지속해서 추진하겠다"라고 강조했다.





한편, 진주시는 설 연휴 기간 전 다중이용시설을 비롯한 각종 위험 요소에 대해 사전 점검을 강화하고, 안전사고를 예방하기 위한 현장 점검에 지속해서 나설 방침이다.





