"제정신 아니다"…트럼프 만난 EU 정상의 평가

슬로바키아 총리, 마러라고 면담 뒤 발언

EU 정상들에 "심리 상태 위험" 전해

백악관 "가짜뉴스" 일축

도널드 트럼프 미국 대통령의 정신건강에 의문을 제기하는 발언이 최근 그를 직접 만난 유럽연합(EU) 회원국 정상에게서 나와 이목을 끌고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

연합뉴스는 27일(현지시간) 미국 정치전문매체 폴리티코를 인용해 로베르트 피초 슬로바키아 총리가 이달 17일 트럼프 대통령을 면담한 뒤 그에 대해 "제정신이 아니다"라는 평가를 했다고 보도했다.

보도에 따르면 피초 총리는 트럼프 대통령을 사저인 미국 플로리다 마러라고 리조트에서 만나 대화를 나눈 뒤, 다른 EU 회원국 정상들에게 이 같은 취지의 발언을 한 것으로 전해졌다. 그는 지난 22일 벨기에 브뤼셀에서 열린 EU 긴급 정상회의 기간 소모임에서 이 같은 견해를 밝혔으며, 해당 평가는 복수의 익명 외교관을 통해 외부에 알려졌다.

외교관들은 피초 총리가 트럼프 대통령의 심리적 상태를 우려하며 '위험하다'고 설명했다고 폴리티코에 전했다. 다만 피초 총리는 EU 26개국 정상 전원이 참석한 공식 회의 석상에서는 트럼프 대통령의 정신건강과 관련한 언급을 하지 않았다.

해당 정상회의는 트럼프 대통령이 덴마크령 그린란드 병합 구상을 추진하며 EU 국가들에 고율 관세를 부과할 수 있다고 경고한 데 따른 대응책을 논의하기 위해 소집됐다.

로베르트 피초 슬로바키아 총리. 로이터 연합뉴스

폴리티코는 피초 총리가 EU 지도자 가운데서도 트럼프 대통령과 비교적 가까운 관계를 유지해온 인물이라는 점에서 이번 발언이 주목받고 있다고 전했다. 그는 EU 회원국 정상임에도 불구하고 트럼프 대통령의 '미국 우선주의' 노선을 공개적으로 지지해왔으며, 자유민주주의 가치를 중시하는 EU 다수 정책에 회의적인 입장을 보여왔다.

특히 피초 총리는 러시아의 우크라이나 침공을 둘러싼 트럼프 대통령의 러시아 친화적 접근법까지 일정 부분 수용하는 태도를 보여, EU 집행위원회와 주요 유럽 국가들로부터 부담스러운 인물로 평가받아 왔다.

백악관은 관련 보도를 즉각 부인했다. 애나 켈리 백악관 대변인은 폴리티코에 "존재감을 드러내려는 익명의 유럽 외교관들에게서 나온 절대적으로 다 틀린 가짜뉴스"라며 "당시 마러라고 회담은 긍정적이고 생산적이었다"고 반박했다.

피초 총리의 발언과는 별도로 유럽 각국 정상들 사이에서는 트럼프 대통령의 예측 불가능한 행보에 대한 우려가 커지고 있는 것으로 전해졌다. 한 EU 당국자는 집행위원회와 회원국 정부 간 회의에서 트럼프 대통령의 건강에 대한 심각한 우려가 의제가 되는 사례가 빠르게 늘고 있다고 밝혔다.





1946년 6월생으로 만 79세인 트럼프 대통령은 취임 후 꾸준히 건강 이상설에 시달렸다. 그는 자신의 정신건강에 문제가 없다는 입장을 거듭 강조하고 있으며, 최근 공개된 뉴욕매거진과의 인터뷰에서도 인지력에 영향을 미치는 질환은 전혀 없다고 주장했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

