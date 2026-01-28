여야, 비쟁점 법안 90건 내일 처리 합의…국회법 개정안도 표결

교섭단체 대표연설 3~4일 진행
여야가 오는 29일 국회 본회의를 열어 비쟁점 법안 처리와 함께 국회법 개정안을 처리하기로 합의했다. 또 2월 임시국회는 다음달 2일 개회하며 3~4일 교섭단체 대표연설을 진행한다.
한병도 더불어민주당 원내대표는 28일 국회에서 송언석 국민의힘 원내대표와 회동 직후 기자들과 만나 "2월 임시국회는 2일 개원하고 교섭단체 대표연설은 3일 민주당, 4일 국민의힘 순으로 하기로 했다"고 밝혔다.
송 원내대표는 "내일 본회의 안건은 상임위와 법사위를 통과해 본회의에 계류된 비쟁점 법안 약 90건을 처리한다는 데 양당 수석 간 확인이 있었다"며 "국회법 개정안도 내일 처리하기로 했다"고 설명했다.
개정안에는 상임위원장과 부의장이 경우에 따라 사회권을 행사할 수 있도록 하는 내용이 담겼다. 또 부칙에는 무제한토론(필리버스터) 요구서 제출 이후 적용한다는 조항이 포함되며, 애초 검토됐던 무기명 투표 전자장치 설치 조항은 제외됐다.
강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
