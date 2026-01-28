하나금융, 세종시와 '신중년 AI 디지털 일자리센터' 구축

하나금융그룹은 세종특별자치시에 '신중년 AI 디지털 일자리센터'를 개소했다고 28일 밝혔다.
이와 관련해 전날 정부세종청사BRT환승센터에서 이동열 하나은행 충청하나그룹 부행장, 최민호 세종특별자치시장 등이 참석한 가운데 개소식을 진행했다.
이 센터는 하나금융의 대표 중장년 재취업 프로그램인 '하나 파워 온 세컨드 라이프' 사업의 일환으로 조성됐다. 중장년을 위한 AI, 디지털 기반 직무교육과 지역 일자리 창출의 거점으로 사용될 예정이다. 하나금융은 ▲AI 디지털라벨러 ▲AI 콘텐츠 마케터 ▲AI 강사 ▲AI 이커머스 관리자 등 중장년에 적합한 AI 및 디지털 직무 교육 과정을 운영한다. 교육 이후에는 지역 내 기업, 유관기관과 연계한 일자리 매칭까지 지원할 방침이다.
이날 행사에 참석한 이동열 부행장은 "세종시 신중년 AI 디지털 일자리센터가 지역 중장년이 AI 기반 일자리에 도전할 수 있는 새로운 기회의 장이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 지역사회와 협력해 중장년의 경험과 역량이 지속적으로 활용될 수 있도록 실질적인 일자리 창출에 기여하겠다"고 밝혔다.
한편 하나금융그룹은 2024년 서울 강남구에 '신중년 디지털 일자리센터' 1호를 개소한 바 있다.
김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
