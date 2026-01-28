엿새 만에 당무 복귀하는 장동혁…'한동훈 제명' 초읽기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

28일 오후 농수산유통공사 방문 일정

'쌍특검(통일교·공천헌금)' 수용을 요구하며 단식에 돌입했다가 중단한 장동혁 국민의힘 대표가 당무에 복귀한다. 한동훈 전 대표에 대한 제명안 처리가 초읽기에 돌입했다는 관측이 나오고 있다.

28일 국민의힘에 따르면 장 대표는 이날 오후 당 지도부 및 국회 재정경제기획위원회 위원들과 함께 한국농수산식품유통공사(aT)를 방문한다. 통일교·민주당 공천 뇌물 특검을 요구하며 8일간 단식한 뒤 지난 22일 병원으로 이송된 이후 엿새 만이다.

통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 여드레째 단식을 이어가던 국민의힘 장동혁 대표가 건강 악화로 국회에서 병원으로 이송되기에 앞서 발언하고 있다. 연합뉴스 제공

장 대표 당무 복귀와 관련해 정치권 시선은 29일 열릴 당 최고위원회의에 쏠려 있다. 한 전 대표에 대한 제명안이 의결될 것인지 주목된다. 장 대표와 가까운 지도부는 제명을 권고한 윤리위원회 결정에 힘을 싣는 모양새다. 한 전 대표와 가까운 김종혁 전 최고위원은 이미 '탈당 권유' 중징계를 받았다.

장 대표가 임명한 조광한 최고위원은 이날 아시아경제와의 통화에서 "내일이라도 빠르게 결정해야 한다고 본다"면서 "(한 전 대표 측이) 정치적 타협 대신 집회·시위를 이어가고 있는데 이는 좋지 않은 선택"이라고 했다. 한 전 대표 측 관계자 역시 "지도부도 이 사안을 계속 끌고 나갈 동력이 많지 않은 만큼 더 시간을 끌지는 않을 것으로 본다"고 했다.





당내에선 제명 처분의 후폭풍을 우려하는 목소리도 커지고 있다. 서지영 국민의힘 의원은 이날 SBS에 출연해 "어떤 결론을 내려도 당에는 상당히 힘든 시간이 올 것"이라며 "양측이 차분하게 시간을 더 갖고 해법을 찾아야 한다"고 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

