"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

전남 여수시, 한덕수 1심 판결 후

명예시민 자격 취소 절차 밟는 중

대선 출마 때 '호남 사람' 강조해

내란으로 징역 23년이 선고된 한덕수 전 국무총리에 대해 전남 여수시가 명예시민 자격을 취소할 방침이다.

27일 연합뉴스에 따르면 여수시는 한 전 총리의 1심 재판 선고에 따라 지난 2007년 11월 노무현 정부 시절 한 전 총리에게 수여한 여수 명예시민 자격을 취소하는 절차를 밟고 있다고 밝혔다.

당시 여수시는 여수세계박람회 유치에 이바지한 공로로 한 전 총리에게 여수 명예 시민증을 수여한 바 있다. 그러나 한 전 총리가 12·3 계엄에 가담했다는 의심을 받으며 내란 중요임무 종사 혐의로 수사를 받게 되자 시민들 사이에서는 '한 전 총리의 여수 명예시민 자격을 취소해야 한다'는 여론이 들끓었다. 이에 따라 여수시의회는 지난해 9월 명예시민을 취소할 수 있도록 관련 조례를 개정한 것으로 알려졌다.

여수시는 한 전 총리의 법원 판결을 보고 명예시민 자격 취소 절차를 진행하겠다는 입장을 보였다. 이후 한 전 총리가 내란 우두머리 방조 등 대부분 혐의에 대해 유죄가 인정되며 1심에서 23년형을 선고받자 여수시와 시민의 명예가 심각히 훼손됐을 것으로 보고 절차에 돌입한 것으로 알려졌다.

명예시민 취소는 공적 심사위원회 심사 후 시의회 의결로 결정된다. 다만 위원회가 구성되지 않은 상태여서 한 전 총리는 당분간 명예시민 자격이 더 유지될 것으로 예측된다.

한 전 총리는 지난해 조기 대선 상황에서 자신을 '호남 사람'이라고 칭한 바 있다. 그는 지난해 5월 광주 국립5·18민주묘지를 참배하려 했으나 시위대에 막혀 입장하지 못했다. 당시 시위대가 '내란범은 물러나라' 등의 구호를 외치며 한 전 총리 앞을 막아서자, 그는 "여러분, 저도 호남 사람입니다. 서로 사랑해야 합니다. 미워하면 안 됩니다. 함께해야 합니다"라고 했다.

한편 한 전 총리는 지난 2008년 6월 제주특별자치도 제도 개선과 영어교육 도시 조성 지원 등 지역 발전에 기여했다는 이유로 명예도민으로 위촉된 바 있다. 그러나 12·3 계엄 이후 그의 명예도민 자격을 박탈해야 한다는 목소리가 나왔고, 제주도의회는 지난해 3월 명예도민 취소 사유를 구체화해 자격 박탈이 가능하게 하는 '명예도민증 수여 조례 개정안'을 가결했다.





다만 해당 조례에는 형이 확정된 경우 명예도민 자격을 취소할 수 있다는 조항이 담겨 있어, 한 전 총리의 유죄 판결이 대법원에서 확정될 때까지는 자격이 유지될 것으로 보인다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

