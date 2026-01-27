"美 없인 안 된다"는 나토 총장에 프랑스 반박…"스스로 책임질 수 있어"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'자강론' 프랑스 외무장관 SNS로 맞서

미국을 배제한 유럽의 독자 방위는 불가능하다는 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장 발언에 '유럽 자강'을 강조해 온 프랑스가 반박하고 나섰다.

장 노엘 바로 프랑스 외무장관은 27일(현지시간) 새벽 엑스(X·옛 트위터)에 뤼터 사무총장의 연설 동영상을 게시한 뒤 "아니요 뤼터 총장님. 유럽인들은 안보를 스스로 책임질 수 있고 또 그래야 한다"고 응수했다.

또 "미국조차도 이를 인정한다"면서 "이것이 바로 나토의 유럽 기둥"이라고 덧붙였다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 유럽이 미국에 대한 안보·국방 의존을 줄이고 스스로 행동할 능력을 갖춰야 한다는 '전략적 자율성'을 주장한다.

마르크 뤼터 나토 사무총장과 도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스.

영국과 함께 유럽 내 유일한 핵보유국인 점을 내세워 프랑스의 핵 억지력을 다른 유럽 국가들과 공유할 수 있다는 의사도 공개적으로 밝혀왔다.

프랑스의 유럽 자강론은 지난해 도널드 트럼프 미국 대통령 취임 이후 대서양 동맹이 흔들리면서 유럽 다른 나라들의 지지를 받기 시작했다.

트럼프 대통령의 그린란드 확보 야욕에 맞서 이달 초 프랑스 등 8개 유럽 국가가 현지에 소규모이긴 하지만 병력을 파견한 것도 전략적 자율성을 확보하겠다는 의지를 드러낸 상징적 행동이었다.

유럽과 미국 사이에 낀 뤼터 사무총장은 그러나 전날 유럽의회에 출석해 "누군가 여기서 EU 또는 유럽 전체가 미국 없이 스스로 방어할 수 있다고 생각한다면 계속 꿈꾸라. 그럴 수는 없다"고 말했다.

그러면서 독자 방위론에 대해 "푸틴(러시아 대통령)이 좋아할 테니 다시 생각해보라"고 했다.

프랑스는 유럽 독자 방위론에 대한 나토 사무총장의 회의적 시각에도 유럽의 전략적 자율성을 강화하자는 노선을 밀고 나갈 계획이다.

엘리제궁에 따르면 마크롱 대통령은 28일 덴마크의 메테 프레데릭센 총리, 그린란드 자치정부의 옌스 프레데리크 닐센 총리와 파리에서 회동한다.





대통령실은 이 자리에서 "유럽의 연대와 프랑스의 덴마크, 그린란드에 대한 지지, 그들의 주권과 영토 보전에 대한 지지를 재확인할 것"이라고 설명했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

