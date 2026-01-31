"동전 만한데 5만원?"…비싸도 잘 팔리는 애플 액세서리

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

애플이 여행 시 잃어버린 수화물 찾기에도 도움을 줄 수 있는 신제품 에어태그 2세대를 출시한 가운데, 애플 액세서리의 가격이 다시 주목받고 있다.

서울에 위치한 애플 매장의 액세서리 코너. 이은서 기자.

신제품 에어태그 2세대는 개당 가격이 4만9000원이다. 지갑이나 열쇠 등 물품에 부착하는 동전 크기의 단추 모양 기기로, 주변의 다른 애플 기기들과의 교신을 통해 위치 정보를 확인한다. 본품만으로 여행용 가방이나 신발 밑창 등에 넣어서 사용할 수 있다.

하지만 에어태그를 차 키, 열쇠 등 위치 추적을 원하는 물건에 부착하려면 연결 고리가 필요하다. 애플은 에어태그 케이스에 해당하는 파인우븐 키링을 6만5000원에 판매 중이다. 애플 매장 관계자는 "키링이 꼭 필요한 것은 아니지만, 자주 잃어버리는 지갑이나 열쇠에 연결하기 위해 많이들 구매한다"고 말했다.

에어태그뿐 아니라 애플이 판매하는 액세서리 제품은 전반적으로 높은 가격대를 형성하고 있다. 정품 에어태그와 함께 출시된 워치 스트랩 '브레이드 솔로루프'는 14만5000원, 실리콘·투명·맥세이프 케이스는 7만5000원이다. 아이폰 크로스 바디 스트랩은 8만9000원 가격표가 붙었는데, 아이폰 정품 케이스 아랫단의 구멍으로만 스트랩을 연결할 수 있기 때문에 케이스 동반 구입이 필수다.

애플 액세서리는 기기 및 서비스와 연동돼 호환성이 높다는 장점이 있다. 비싸도 고객들이 정품을 찾는 이유다. 아이폰 케이스 뒤편에 부착하는 맥세이프형 카드지갑 또한 나의 위치 찾기 등 애플의 서비스와 연동돼 9만원에 가깝다.

일부 사용자들은 액세서리 가격에 부담을 느끼고 애플 호환이 가능한 중저가 상품을 대체재로 구매하기도 한다. 일례로 온라인 쇼핑몰에서는 에어태그와 비슷한 형태인 스마트태그가 만원대에 판매되고 있으며 맥세이프형 카드지갑을 흉내낸 제품이 1~2만원대에 나와 있다.

지난해 출시된 '아이폰 포켓' 사진. 애플 홈페이지.

애플의 액세서리 가운데 비싼 가격으로 소비자들의 관심을 샀던 대표적인 제품으로는 2018년 100만원에 달하는 가격표를 달고 출시된 맥 프로용 바퀴 네개가 있다.

지난해에는 애플이 일본 디자이너 브랜드 이세이 미야케와 협업해 출시한 '아이폰 포켓'이 20~30만원대 가격으로 논란이 되기도 했다. 매트 나바라 SNS 컨설턴트는 BBC와의 인터뷰에서 "이런 가격 정책은 명품 패션 브랜드나 디자이너와의 협업 세계에서 새로운 것이 아니지만, 애플이 소비자들의 브랜드 충성도 한계를 시험하고 있다고 느끼게 한다"고 했다.





전문가들은 애플의 이러한 전략이 기능보다는 독점성과 브랜드 파워를 강화하기 위한 것일 수 있다고 설명한다. 이은희 인하대 소비자학과 명예교수는 "비싸면 아무나 사지 않기 때문에 애플 제품의 상징성, 브랜드에 대한 로열티를 유도하는 전략"이라며 "다만 일부 소비자들은 상징성에 대한 비용이 크다고 생각할 수 있다"고 설명했다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr

