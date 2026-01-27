프리미엄 중형 픽업 GMC 캐니언, 국내 공식 출시…7685만원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최고 출력 314마력, 최대토크 54kg·m

보스 프리미엄 사운드 등 편의 사양

제너럴 모터스의 프리미엄 SUV·픽업 브랜드 GMC가 브랜드 헤리티지와 상품성을 겸비한 프리미엄 중형 픽업 캐니언을 새롭게 선보이고 국내 판매를 시작한다고 27일 밝혔다.

제너럴 모터스의 프리미엄 SUV·픽업 브랜드 GMC가 프리미엄 중형 픽업 캐니언을 새롭게 선보이고 국내 판매를 시작한다고 27일 밝혔다. GMC

캐니언은 120년 이상 이어진 GMC 트럭의 노하우를 바탕으로 북미 시장에서 3세대에 걸쳐 검증받은 모델이다. 한국 시장에는 시에라에 이어 픽업 포트폴리오를 확장하는 핵심 차종으로, GMC의 '프로페셔널 그레이드' 철학을 담은 최상위 트림 드날리를 단일 운영한다.

강인한 오프로드 디자인과 전용 컬러캐니언은 프리미엄 오프로드 트럭에 걸맞은 강인한 외관 디자인을 갖췄다. 2인치 팩토리 리프트 서스펜션과 울트라 와이드 트랙을 적용해 높고 당당한 비율과 단단한 스탠스를 완성했다. 전면부는 풀 LED 헤드램프와 안개등으로 강인한 인상을 강조했으며 수평적인 차체 라인은 전체적인 균형감을 더한다.

국내 시장 전용 18인치 휠과 오닉스 블랙 등 총 4가지 외장 컬러를 마련해 선택의 폭을 넓혔으며, 선루프를 제공해 개방성을 향상했다.

검증된 퍼포먼스와 오프로드 성능파워트레인은 실버라도를 통해 검증된 2.7리터 터보 직분사 가솔린 엔진과 하이드라매틱 Gen2 8단 자동변속기가 조합돼 최고출력 314마력, 최대토크 54kg·m의 성능을 발휘한다. 오토트랙 액티브 2 스피드 사륜구동 시스템과 리어 디퍼렌셜 잠금 기능을 적용해 노면 상황에 따라 구동력을 정밀하게 제어한다.

오프로드, 험지, 견인 등 다양한 드라이브 모드를 제공하며 오프로드 퍼포먼스 디스플레이를 통해 험로 주행 시에도 차량 상태를 직관적으로 확인할 수 있다. 특히 동급 차종 유일 제3종 저공해 차량 인증을 획득해 퍼포먼스와 친환경성을 동시에 확보했다.

픽업 본연의 기능과 편의성캐니언은 최대 3493kg의 견인 능력과 통합형 트레일러 브레이크 시스템을 기본 적용해 중형 픽업 이상의 성능을 구현했다. 히치 뷰 모니터 등 견인 보조 기능을 제공해 안정성을 높였다. 적재함에는 멀티스토우 테일게이트, 리어 슬라이딩 글라스, 220V 파워 아울렛 등 북미 시장의 노하우가 담긴 트럭 전용 사양이 대거 적용됐다.

프리미엄 실내와 첨단 안전 사양실내는 천연 천공 가죽 시트와 레이저 각인 오픈 포어 우드 트림을 적용해 고급감을 높였다. 11.3인치 터치스크린과 11인치 컬러 LCD 클러스터는 주행 정보를 직관적으로 제공하며 운전석 메모리 시트, 통풍 시트, 보스 프리미엄 사운드 등 다양한 편의 사양을 갖췄다.

또한 어댑티브 크루즈 컨트롤, 전방 및 후방 보행자 감지, 햅틱 시트 등 첨단 안전 기능을 폭넓게 탑재해 주행 안전성과 편의성을 동시에 확보했다.





GMC 캐니언 드날리의 국내 출시 가격은 7685만원으로, 캐니언 고객은 캐딜락 & GMC 프리미엄 채널 네트워크를 통해 판매 및 정비 서비스를 제공받는다.





