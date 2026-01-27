고분 벽화 재료 '패회' 정체 밝힌다…원료 식별 도감 발간

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국립문화유산연구원, 굴·꼬막 등 특성 분석

무령왕릉 등 복원 연구 기초자료 활용 기대

국립문화유산연구원은 고대 고분 건축과 회화 재료로 쓰인 '패회(貝灰)'의 원료 특성을 정리한 '고대 패회 원료 식별 도감'을 발간했다고 27일 밝혔다.

패회는 조개껍데기를 고온에 구워 만든 재료다. 석회와 마찬가지로 탄산칼슘이 주성분이다. 고대부터 고분 벽화의 바탕 층이나 미장 재료로 널리 쓰였다. 평안남도 중화 진파리 4호분, 하남 감일동 백제 고분군, 공주 무령왕릉, 나주 송제리 고분군, 강화 곤릉·가릉 등이 대표적 예다. 단 원료가 된 조개의 종류를 파악하기 어려워 원형 복원에는 한계가 있었다.

이번 보고서는 한반도 내 패총과 고분에서 출토된 패회의 원료로 추정되는 조개껍데기 여덟 종을 집중적으로 분석한다. 꼬막, 홍합, 굴, 가리비, 백합, 피뿔고둥 등이다.

연구원은 이들 패각의 외부 형태와 단면 층위, 미세구조 등 형태적·광물학적 특성을 정리했다. 불에 굽는 온도(소성 온도)에 따라 변하는 양상도 사진 자료와 함께 수록해 출토 유물의 원료 판별에 활용할 수 있게 했다.





보고서는 향후 고분 벽화 및 미장층 보존·복원 연구의 기초 자료로 활용될 예정이다. 원문은 국가유산청 누리집과 국립문화유산연구원 국가유산 지식이음 누리집에서 무료로 볼 수 있다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

