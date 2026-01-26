속초시, 스마트도시계획 수립 착수…지방소멸 대응·9분 생활권 구현

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

속초시, 2031년까지 로드맵 수립

디지털 완성 '미래형 9분 생활권'

시민 체감형 스마트도시 비전 추진

교통·재난·돌봄 아우르는 서비스 모델 반영

강원도 속초시가 지방소멸 대응과 9분 생활권 구현 등 시민 체감형 스마트도시 비전 구현에 나선다.

속초시가 26일 시청 종합민원실 5층 대회의실에서 이병선 속초시장과 관계부서 공무원 등이 참석한 가운데 '속초시 스마트도시계획(2027~2031) 수립 용역' 착수보고회를 개최하고 있다. 속초시 제공

속초시는 26일 시청 종합민원실 5층 대회의실에서 이병선 속초시장과 관계부서 공무원 등이 참석한 가운데 '속초시 스마트도시계획(2027~2031) 수립 용역' 착수보고회를 개최했다.

스마트도시계획은 교통, 안전, 기후, 에너지 등 도시 전 분야에 디지털·정보통신기술을 접목해 도시문제를 해결하고, 시민이 체감할 수 있는 생활밀착형 서비스를 구현하기 위한 법정계획이다.

이번 보고회에서는 상주인구 감소와 고령화, 1인 가구 증가 등 지방소멸 위험 요인과 관광·방문 수요가 특정 시기와 권역에 집중되는 속초시의 도시 구조를 종합적으로 진단하고, 9분 생활권을 기반으로 한 콤팩트시티 구현 전략을 중점적으로 논의했다.

속초형 콤팩트시티는 역세권·도심권·설악권 등 생활권역별로 주거·교통·복지·문화·관광 기능을 압축하고 이를 효율적으로 연계하는 구상이다. 이 구상 아래, 스마트 교통체계, 재난·기후위기 대응, 에너지 효율화, 1인 가구·고령층 돌봄 서비스 등 지방소멸 대응형 스마트도시 서비스 모델을 담는 계획 수립 필요성이 강조됐다.

중점 과제로는 △속초시 스마트도시 비전 및 중장기 발전 로드맵 수립 △콤팩트시티 완성을 뒷받침하는 속초 특화형 스마트시티 전략사업 발굴 △지방소멸 대응을 위한 인구·생활권 분석 기반 스마트 정책과제 도출 △스마트도시 기반시설 구축과 도시통합운영체계(도시통합운영센터 등) 관리·운영 방안 마련 등이 제시됐다.

시는 제시된 과제를 토대로 지능화된 도시기반시설을 단계적으로 확충할 계획이다. 철도 시대 역세권 개발, 설악동 재건, 생활권별 도시재생 등 주요 도시개발사업에 공통 적용할 수 있는 '속초형 콤팩트시티·스마트도시 조성 가이드라인' 마련도 추진한다. 이를 통해 지역 간 불균형을 완화하고 지속 가능한 도시 구조로 전환한다는 방침이다.

계획의 실효성과 실행력을 높이기 위한 의견 수렴도 병행한다. 공무원 인터뷰, 설문조사, 전문가 자문, 시민리빙랩 등을 통해 다양한 계층의 목소리를 반영할 예정이다. 생활권별 정주여건 개선과 지방소멸 위기 극복에 실질적으로 기여하는 방향으로 계획을 구체화한다.





이병선 속초시장은 "역세권, 설악권, 도심권 등 5개 생활권을 중심으로 데이터 기반 교통체계, 재난·기후 대응, 에너지 효율, 1인 가구·고령층 돌봄 등 생활밀착형 서비스를 촘촘히 구축해 지역 간 불균형을 해소하고 지방소멸 위기를 넘어서는 지속 가능한 도시 기반을 만들겠다"고 말했다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

