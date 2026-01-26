'방산 특사' 강훈식, 60조 잠수함 수주 위해 캐나다行

수주 시 2만개 일자리 기대

노르웨이선 천무 수출 협의

강훈식 대통령 비서실장이 '60조원' 규모의 잠수함 사업 수주를 위해 26일 경제협력 특사 자격으로 캐나다로 출국했다. 이후 노르웨이 방문에서는 한국산 다연장로켓체계(MLRS) '천무(K-239)' 수출 협의까지 이어간다.

강 실장은 이날 오전 인천국제공항에서 캐나다로 출국하기 전 기자들과 만나 "캐나다 잠수함 사업 수주 건은 국내 생산 유발 효과만 해도 최소 40조원은 넘을 것으로 추정하고, 300개 이상의 협력 업체에 일거리가 주어지는 것은 물론, 2만개 일자리가 창출될 것"이라고 기대했다.

캐나다의 '초계 잠수함 프로젝트(CPSP)'는 3000t급 디젤 잠수함을 최대 12척 도입하는 사업이다. 건조비와 향후 유지·보수·운영(MRO) 비용을 합치면 사업 규모가 최대 60조원대로 추산된다. 한화오션과 HD현대중공업이 '원팀' 컨소시엄으로 입찰에 참여했고, 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)과 최종 경쟁 구도를 형성했다.

특사단에는 김정관 산업통상부 장관, 이용철 방사청장이 포함됐고, 컨소시엄을 꾸린 한화오션과 HD현대중공업 관계자도 이름을 올렸다. 또 현대자동차 그룹을 포함한 국내 기업들이 특사단에 참여했다. 강 실장은 "정부 의지를 캐나다 정부 최고위급들을 만나 직접 전달하겠다"고 했다.

한편 올해 첫 방산수출 품목으로 다연장로켓체계(MLRS) '천무'가 유력해졌다. 노르웨이에 공급할 예정인데, 이르면 30일(현지시간) 계약을 체결할 것으로 보인다. 26일 정부 관계자에 따르면 장거리 정밀타격 체계 도입을 위한 예산안은 최근 노르웨이 의회 상임위원회를 통과했다. 향후 본회의와 정부 후속 절차를 남겨두고 있다.





천무 도입 비용은 약 190억노르웨이크로네(약 2조4000억원) 수준으로 추산된다. 천무는 국내 독자 기술로 개발한 차세대 MLRS 체계다. 강 실장이 이끄는 특사단도 캐나다 일정 이후 노르웨이를 찾아 '천무' 수출 협력을 뒷받침할 계획이다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr

