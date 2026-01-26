"혼자 사는 여중생 저녁 챙겨주실 분"…당근에 집 주소 올린 부모 '논란'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

집 주소 등 개인 정보 노출

범죄 악용 위험 등 우려 목소리

혼자 사는 중학교 여학생의 저녁을 챙겨주면 하루에 7000원씩 지급하겠다는 구인 글이 올라와 논란이 되고 있다. 특히 구인 글에는 집 주소까지 상세히 언급돼, 범죄에 악용될 수 있다는 우려가 나온다.

혼자 사는 중학교 여학생의 저녁을 챙겨주면 하루에 7000원씩 지급하겠다는 구인 글이 올라와 논란이 되고 있다. 게티이미지뱅크·당근 캡처

최근 중고 거래 앱 '당근'의 아르바이트 게시판에 '중1 여학생 저녁 챙겨주실 분 구합니다'라는 제목의 글이 올라왔다. 부모로 추정되는 글쓴이 A씨는 "아이가 혼자 자취하고 있어서 저녁을 챙겨 먹지 않는다. 저녁만 챙겨주실 분 구한다"라고 적었다.

이어 "집에서 드시는 것 그대로 조금만 챙겨주시면 된다. 양은 많지 않아도 되고 반찬 가짓수도 적어도 된다"고 했다. 그러면서 "예를 들어 간단히 김치볶음밥 또는 볶음밥, 미역국에 김치, 계란찜에 김치, 콩나물에 고기 10점 등 2~3가지 종류면 된다"고 설명했다. 다만 밥양은 '어른 밥' 양으로 많이 달라고 덧붙였다.

A씨는 "그냥 집에서 드시는 걸 조금 덜어온다고 생각하면 된다. 사진 찍어서 보내주면 되고, 직접 가져오셔야 하니 근처에 거주하는 분이 좋다"고 했다. 또 "오후 7시 30분~8시 사이에 (저녁을) 갖다주면 된다. 운동하는 아이라서 지방 훈련 가면 그때는 안 하고, 기본 주중 5일만 해주시면 된다"라며 "한 건당 7000원으로 많지 않은 금액이지만 음식량과 가짓수가 적어 적당하지 않을까 싶다"고 했다.

끝으로 A씨는 경기 화성시의 한 아파트 주소를 노출하면서 "주급으로 매주 금요일에 지급하겠다. 장기간 계속해 주시면 좋다"고 덧붙였다. 해당 구인 글에는 6명이 지원했고 현재는 구인이 마감된 상태다.





해당 글을 접한 누리꾼들은 "미성년 여학생이 혼자 산다는 사실과 거주지가 공개되는 것 자체가 위험하다" "선의의 도움을 가장한 범죄에 악용될 수 있다" "비용을 아끼려다 아이를 위험에 노출시키는 것 아니냐" 등 우려의 목소리를 남겼다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

