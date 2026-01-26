서울시, 쓰레기 다이어트 나선다… 1명당 '종량제봉투 1개' 감축

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'생활폐기물 다이어트 프로젝트' 추진

2027년까지 1개 자치구 발생량 감량

2033년 생활폐기물 공공처리 100%

서울시 "직매립 금지 시행에 선제 대응"

서울시가 시민 1명당 연간 '종량제봉부 1개 분량' 감축에 나선다. 이를 기반으로 2027년까지 1개 자치구 발생량(약 120t/일)에 맞먹는 생활폐기물을 감량한다는 계획이다.

서울시는 생활폐기물 직매립 금지 시행에 맞춰 이같은 생활폐기물 감축 프로젝트를 추진한다고 26일 밝혔다.

서울시가 시민 1명당 연간 '종량제봉부 1개 분량'을 감축하는 '생활폐기물 감축 프로젝트'를 추진한다. 사진은 수도권 일대 자원순환센터 모습. 연합뉴스

서울시는 2020년 대비 2025년(추정) 생활폐기물 발생량을 1개 자치구 평균 발생량(약 120t/일)의 2배 수준(206t/일)으로 감축했다. 하지만 '직매립 금지' 등 자원순환 재편 정책에 맞춰 자체 감축 계획을 수립했다.

우선 올해 상반기에는 시민참여 프로그램을 중점 운영한다. ▲음식물쓰레기 분리배출 ▲비닐·플라스틱 종량제봉투 혼입 금지 ▲종이류 분리배출 ▲다회용기 우선 사용 ▲장바구니·텀블러 지참 등 실생활에서 참여할 수 있는 항목으로 분리배출 유도에 나선다. 시는 오세훈 서울시장을 시작으로 25개 자치구 구청장, 주민까지 '10만 명 서약 참여'를 목표로 하고 있다.

생활 속 폐기물 배출량을 스스로 진단·점검하는 '생활폐기물 다이어트 100일의 도전'에 참여할 시민 354명을 공개 모집한다. '354명'은 서울시민 1인당 1일 배출량(354g)을 뜻한다.

참여자는 시가 제공한 휴대용 저울을 활용해 100일간 생활폐기물 배출량을 자가 진단하고 '감량 실천 체크표'를 매일 작성한다. 우수 참여자로 선정되면 시민 표창과 에코마일리지 등을 전달할 예정이다. 참여자는 2월 중 모집 예정으로 최우수 활동자에게는 오는 6월 '환경상 시상식'에서 서울특별시장상을 시상한다.

또 서울 시내 25개 아파트 단지를 공개 모집해 단지별 재활용 가능자원 배출량을 측정, 종량제 배출 감량을 유도하는 '우리아파트 폐기물 다이어트 365일'도 진행된다. 우수 단지에는 1000만원 상당 서울 에코마일리지, 분리배출 환경개선 사업 등을 지원할 계획이다.

주택가·전통시장·외국인 밀집지역 등 현장을 찾아 맞춤형 분리배출을 교육하고 분리배출 취약 현장에서는 종량제봉투를 열어 혼입 실태를 점검한다. 이를 통해 빌라·아파트 등 주거지구는 배달 다회용기 이용을 유도하고 외국인 밀집지역에 다국어 분리배출 가이드 배포, 상가 밀집지역에서는 상인회와 협업해 폐비닐 분리배출 등 현장 맞춤형으로 독려한다는 계획이다.

서울시는 이번 감축 프로젝트를 통해 2년간 약 4만4000t의 폐기물 감축을 기대하고 있다. 아울러 광역 자원회수시설 건립 및 현대화를 통해서도 2033년까지 공공 처리량(2700t/일)도 달성하게 될 예정이다.





권민 서울시 기후환경본부장은 "자원순환의 출발점인 '생활폐기물 감량'은 공공처리 역량 확대와 맞물려 추진돼야 할 핵심 과제"라며 "시민 공감대를 토대로 강도 높은 '생활폐기물 다이어트' 참여를 유도, 다가오는 직매립 금지 시행에 대응하고 '2050년 탄소중립도시'의 토대를 닦겠다"고 밝혔다.

서울시의 생활폐기물 감축 프로젝트 목표안. 서울시





