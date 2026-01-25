文 "이해찬, 평생 민주주의·국가위해 헌신…안식하길"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문재인 전 대통령은 25일 이해찬 전 국무총리의 별세에 대해 "재야의 민주화 운동부터 역대 민주 정부에 이르기까지 늘 중심에 서서 평생을 민주주의와 국가를 위해 헌신했다"고 했다.

문 전 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "오랜 동지로서, 국정의 든든한 동반자로 함께 했던 시간을 소중히 기억하겠다"면서 이같이 밝혔다.

연합뉴스

AD

문 전 대통령은 "이 전 총리의 별세 소식에 깊은 슬픔과 애도를 표한다"면서 "부디 그 무거운 짐 내려놓으시고 안식하시길 기원한다. 유가족께도 깊은 위로의 마음을 전한다"고 했다.





AD

한편 문 전 대통령은 이 전 총리와 30년을 넘는 관계를 이어왔다. 이 전 총리도 생전 한 방송에 출연해 "문재인 (당시) 대통령과는 재야 민주화운동 때부터 30년 이상을 함께 살아온 친구이자 동지"라고 밝히기도 했다. 이 전 총리는 문 전 대통령 시절 여당 대표직을 맡아 22대 총선에서 180석을 얻는 기록적 대승을 진두지휘하기도 했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>