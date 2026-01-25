칠곡군, 연초 조기 발주로 지역경제 활성화 나선다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

건설사업 신속집행 및 청렴서약식 개최

경북 칠곡군은 지난 22일 군청 강당에서 「건설사업 신속 집행 결의 및 청렴 서약식」을 개최했다.

이번 행사는 건설사업의 신속한 재정집행과 함께 연초 조기 발주를 통해 지역경제 활성화를 도모하고, 외부 청탁과 부당한 관행을 근절해 청렴하고 신뢰받는 건설행정을 실현하기 위해 마련됐다.

군청 강당에서 「건설사업 신속 집행 결의 및 청렴 서약식」을 개최했다./칠곡군청 제공

이날 행사에는 김재욱 칠곡군수를 비롯해 건설안전국장, 관련 실·과·소장, 읍·면장, 건설사업 팀장 및 담당자 등 총 120여 명이 참석했다. 참석자들은 연초부터 각종 건설사업을 선제적으로 발주해 사업 지연을 최소화하고, 계획적이고 책임 있는 집행을 추진할 것을 결의했다.

특히 칠곡군은 도로·하천·생활 SOC 등 주요 건설사업을 중심으로 설계 완료 사업부터 조기 발주를 추진해 침체된 지역 건설경기 회복과 일자리 창출에 기여할 방침이다.

또한 이날 행사에서는 공정하고 투명한 건설행정 추진을 위해 참석자 전원이 청렴서약서에 서명했다. 서약을 통해 외부 청탁 배제, 부당한 관행 근절, 법과 원칙에 따른 공정한 업무 수행을 실천할 것을 다짐했다.





김재욱 칠곡군수는 "연초 조기 발주와 신속한 사업 집행은 지역경제에 활력을 불어넣는 중요한 정책"이라며 "이번 결의와 청렴 서약을 계기로 공정하고 투명한 건설행정을 확립해 군민에게 신뢰받는 행정을 실현해 나가겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

