뚱뚱하면 치매 걸리기 쉽다고?…대규모 연구 결과 나왔다

BMI증가 시 혈관성 치매 위험도 상승

비만·고혈압·뇌혈관 손상 인과 확인

비만이 혈관성 치매의 직접적인 위험 요인이라는 대규모 연구 결과가 발표됐다. 특히 체질량지수(BMI) 증가가 혈관성 치매 위험을 크게 높이는 것으로 확인됐으며, 주요 매개 요인으로는 고혈압이 지목됐다.

22일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)는 덴마크 코펜하겐대 루트 프리케-슈미트 교수 연구팀이 국제학술지 '임상 내분비학 및 대사 저널(The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism)'에 공개한 연구 결과를 인용, 이같이 보도했다.

연구진은 코펜하겐 심장연구(CCHS) 참가자 12만6655명과 영국 바이오뱅 참여자 37만7755명 등 총 50만명 이상의 자료를 분석했다. 연구팀은 체질량 증가와 치매 발생 사이의 단순 상관성보다 한 단계 더 나아가 인과성을 규명하기 위해 '멘델 무작위화(MR)' 기법을 활용했다. 이는 유전적 변이를 이용해 임상시험과 유사한 조건을 만드는 분석 방식으로, 비만과 치매의 인과관계 연구에 신뢰도가 높다는 평가를 받는다.

픽사베이

분석 결과 BMI가 1표준편차(SD) 증가할 때 혈관성 치매 발생 위험은 평균 1.63배 상승하는 것으로 나타났다. 분석 모델을 달리할 경우에도 위험도는 최소 1.54배에서 최대 1.98배까지 높아졌으며, BMI가 높아질수록 치매 위험이 증가하는 방향성은 모든 분석에서 일관된 결과를 보였다. 반면 알츠하이머병과 BMI 사이에서는 유의미한 상관관계가 확인되지 않았다.

연구팀은 "BMI 상승의 영향 중 약 18%는 수축기 혈압, 25%는 이완기 혈압을 통해 설명될 수 있다"고 밝혔다. 고혈압은 뇌혈관 손상을 일으키고 미세경색을 반복적으로 유발해 결과적으로 혈관성 치매로 이어진다는 설명이다. 프리케-슈미트 교수는 "이번 연구는 높은 BMI와 고혈압이 치매의 직접적인 원인이라는 점을 보여준다"며 "체중 관리와 혈압 조절이 치매 예방 전략의 핵심이 될 수 있다"고 말했다.

전문가들은 혈관성 치매가 알츠하이머병과 다른 양상을 보인다는 점도 주목하고 있다. 혈관성 치매는 기억력 저하보다 먼저 실행 기능, 판단력, 계획 능력 저하가 두드러진다. 또한 비교적 안정적인 시기가 지속하다가 갑작스럽게 기능이 저하되는 단계별 악화 패턴을 보이는 것이 특징이다.





최근 체중 감량 약물이 알츠하이머 초기 환자의 인지 저하를 멈추는 데 뚜렷한 효과를 보이지 않았다는 결과도 언급됐다. 연구진은 이에 대해 "이미 인지 저하가 시작된 뒤보다는 그 이전 단계에서 체중과 혈압을 관리하는 것이 훨씬 중요하다는 의미"라고 해석했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

