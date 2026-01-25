성동구, 성수동 '융복합 산업 혁신지구' 완성…면적 4배 확대

문화콘텐츠 산업 정식 포함, 5년 행정 결실

서울 성동구(구청장 정원오)가 성수동 일대를 대한민국 대표 융복합 산업 혁신지구로 만들 제도적 기반을 완성했다고 25일 밝혔다. 지난 21일 서울시 도시계획위원회에서 ‘성수IT문화콘텐츠산업·유통개발진흥지구 결정(변경)안’이 원안 가결됐다.

성수 IT·문화콘텐츠 산업·유통개발진흥지구 위치도. 성동구 제공.

이번 결정으로 진흥지구 면적은 기존 53만9406㎡에서 205만1234㎡로 약 4배 확대됐다. 성동구는 기존 IT·R&D 중심 권장업종 체계에 디자인·미디어·패션 등 문화콘텐츠 산업을 정식 포함했다. 입주 기업은 용적률·건폐율 완화 등 혜택을 받게 된다.

성동구는 2021년 '성수지구 확장 및 활성화 용역' 착수 이후 5년간 서울시 및 관계 기관과 협의를 진행했다. 2024년부터는 전략환경영향평가, 도시관리계획 변경 등 행정 절차를 추진하며 서울시를 설득했다.

성동구는 전국 최초 젠트리피케이션 방지 조례로 임대료 급등을 제어하고, 붉은벽돌 건축물 보전 사업으로 도시 경관을 구축했다. 성동안심상가, 청년 창업이룸센터, 공유오피스 '성공 스페이스' 등 공공 인프라도 조성했다. 매년 개최되는 '크리에이티브 성수'는 패션·음악·게임 등 문화콘텐츠 산업과 지역 주민이 함께하는 축제로 자리 잡았다. 최근 무신사, 크래프톤, SM엔터테인먼트 등 유니콘 및 문화기업들이 성수동에 모이고 있다.





정원오 성동구청장은 "성수동의 변화는 우연이 아니라 젠트리피케이션 대응부터 도시재생, 산업 정책까지 긴 호흡으로 축적해 온 성동구 행정의 결과"라며 "성수동을 일시적인 '핫플레이스'가 아닌, 사람과 기업, 문화가 함께 성장하는 글로벌 융복합 산업의 허브로 완성해 나가겠다"고 말했다.

크리에이티브X성수’ 행사에서 ‘패션 성수’를 진행하고 있는 모습. 성동구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

