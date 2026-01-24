전재수 "해수부 부산 시대 앞장설 것"…시장 출마 초읽기 관측

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SNS에 성과 등 피력

"가장 경쟁력 있는 여권 후보…설 전후 출사표"

통일교 금품수수 의혹으로 해양수산부 장관직에서 물러난 뒤 공개 활동을 자제해온 더불어민주당 전재수 의원이 다시 한번 사회관계망서비스(SNS)를 통해 정치 행보 재개를 시사했다.

전 의원은 24일 페이스북에 '해양수산부 부산 시대, 이제 부산이 이끌어야 합니다'라는 제목의 글을 올렸다.

그는 "해양수산부 장관으로서 짧은 기간이었지만 압축적으로 일하며 의미 있는 성과를 냈다"며 "부산항 개항 150년, 해수부 개청 30년의 역사 위에서 북극항로 선점 원년을 선언하고 해수부를 부산으로 이전했다. 이는 대한민국 정부 역사상 최초의 일"이라고 강조했다.

이어 "부산 해양 수도 특별법 제정을 통해 부산이 '해양 수도'라는 법적 지위를 확보했고, 대한민국 유일의 해양 수도임을 분명히 했다"며 "이는 부족한 장관을 도와준 해수부 직원들의 헌신 덕분"이라고 적었다.

전 의원은 북극항로 범정부 조직인 북극항로 추진본부 신설, 해운 대기업 본사 부산 이전 등 재임 중 이뤄낸 성과들을 나열하며 '해양 수도 부산' 구상을 재차 강조했다.

아울러 해수부 산하 공공기관 추가 이전, 동남투자공사 설립, 해사전문법원 신설, HMM을 비롯한 해운 대기업 본사 부산 유치 등을 향후 과제로 제시했다.

그는 "해수부의 가장 강력한 지지자가 돼 북극항로 시대를 선점하는 데 부산이 주도적 역할을 하도록 최선을 다하겠다"며 "해수부 부산 시대를 위해 일하고 또 일하겠다"고 밝혔다.

부산 정치권에서는 전 의원이 지난 15일에 이어 다시 한번 '부산을 위해 일하겠다'는 메시지를 공개적으로 낸 점에 주목하고 있다. 이를 두고 전 의원의 부산시장 출마 선언이 임박했다는 관측이 나온다.





부산 민주당의 한 관계자는 "전 의원은 민주당이 목표로 삼고 있는 부산 탈환 전략에서 가장 경쟁력 있는 인물"이라며 "부산시장 출마를 바라는 당 안팎의 요구가 크고, 설 연휴 전후로 출마 선언을 할 가능성이 높다"고 말했다.





