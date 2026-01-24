"올해 200달러 갈 수도"…100달러 돌파한 은값에 부자아빠 강세 전망

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산업용·저장수단 동시 기능 강조

"세계 경제 지탱하는 구조적 금속"

투자서 '부자 아빠 가난한 아빠' 저자인 로버트 기요사키가 올해 은 가격이 다시 강세를 보일 것이라는 전망을 되풀이했다. 그는 최근 SNS에서 은이 온스당 200달러까지 오를 수 있다고 주장하며, 은의 역할이 단순한 귀금속을 넘어 산업과 화폐적 기능을 동시에 지닌 자산으로 커지고 있다고 설명했다.

23일(현지시간) 암호화폐 전문매체 핀볼드는 기요사키가 전날 X(옛 트위터)에 올린 글을 소개하며 "은값이 올해 온스당 200달러까지 갈 수 있다"고 보도했다. 기요사키는 글에서 "귀금속은 수천 년 동안 화폐 역할을 해왔다"며 "은은 지금 산업혁명 시대 철처럼 핵심 역할을 하고 있다"고 말했다. 당시 은 가격은 약 92달러 수준이라고 언급하며, 1990년대 초반에는 온스당 5달러 수준에 불과했다는 점도 지적했다.

기요사키는 은값 상승의 배경으로 산업 수요 증가와 함께 가치 저장 수단이자 대체 화폐로서의 인식이 확대되고 있다는 점을 들었다. 그는 "세계 경제 미래를 떠받치는 구조적 금속이자 가치 저장 수단, 나아가 화폐로서 은 중요성이 더 커지고 있다"고 강조했다.

다만 그는 "나는 여전히 2026년에 은 가격이 온스당 200달러에 도달할 것으로 보고 있다"면서도 "반드시 실현된다고 장담할 수는 없다"고 말해 예측이 빗나갈 가능성도 열어뒀다.

기요사키는 지난 1월에도 미국 연방준비제도(Fed)와 재무부의 정책이 국가 부채를 불리고 달러 구매력을 떨어뜨리고 있다고 비판하면서비트코인과 금, 은을 꾸준히 매입할 것을 권했다. 실물 자산이 장기적으로 가장 안전한 선택지라는 설명도 덧붙였다.

이 같은 전망은 최근 금·은 가격이 동반 급등하는 흐름과 맞물려 투자자들의 관심을 끌고 있다. 데이터 분석 플랫폼 샌티먼트는 비트코인이 약세를 보이는 상황에서도 암호화폐 관련 언급이 급증하며 금과 은을 앞질렀다고 분석했다.

23일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 은 현물 가격은 장중 사상 처음으로 온스당 100달러를 넘어섰다. 금값 역시 사상 최고치인 4979달러까지 올라 5000달러 돌파를 눈앞에 두고 있다.

금값 상승의 배경으로는 달러 약세 기대와 함께, 미국 법무부가 제롬 파월 연준 의장에 대한 형사 조사에 착수한 점이 지목된다. 시장에서는 연준의 독립성에 대한 의문이 커지면서 화폐 가치 희석에 베팅하는 움직임이 강화됐다는 분석이 나온다. 소시에테 제네랄의 마이클 헤이그 원자재 리서치 책임자는 로이터에 "정치적 압박이 지속될 경우 금값이 온스당 5000달러를 넘어설 가능성도 배제할 수 없다"고 언급했다.





또 중동 정세 불안도 금값을 끌어올리는 요인으로 거론된다. 이란 내 반정부 시위 진압과 관련한 긴장, 미국의 군사적 압박 시사, 베네수엘라 사태 등으로 글로벌 불확실성이 커진 영향이라는 분석이다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

