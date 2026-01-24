공무원 5급 공채·외교관 후보자 시험 경쟁률 31.2대 1

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

모집인원 증가에 경쟁률 다소 하락

올해 국가공무원 5급 공개경쟁 채용 및 외교관 후보자 선발시험의 평균 경쟁률이 지난해보다 3.4%포인트 하락한 31.2대 1로 집계됐다.

인사혁신처는 지난 19∼23일 5급 공채·외교관 선발 응시원서를 접수한 결과 381명 모집에 모두 1만1903명이 지원해 평균 31.2대 1의 경쟁률을 나타냈다고 24일 밝혔다.

347명 모집에 1만2005명이 지원해 34.6대 1의 경쟁률을 보였던 지난해보다는 3.4%포인트 하락했다. 이에 대해 인사처는 모집 인원이 지난해보다 34명 늘어난 데 따른 것이라고 설명했다.

직군별 경쟁률은 5급 행정직군(243명 모집) 32.5대 1, 5급 과학기술직군(98명 모집) 25.4대 1, 외교관 후보자(40명 모집) 37.6대 1이었다.

세부 모집 단위별로 보면 행정직군에서는 교정직이 182대 1, 과학기술직군의 경우 방재안전직이 55대 1로 경쟁률이 가장 높았다.

응시자의 평균 연평은 29.0세로, 지난해(29.3세)와 비슷했다.

연령별로는 20∼29세가 7603명(63.9%)으로 가장 많았고, 30∼39세 3292명(27.7%), 40∼49세 846명(7.1%), 50세 이상 149명(1.2%), 20세 미만 13명(0.1%) 순이었다.

여성 응시자 비율은 46.1%로 작년(45.8%)과 유사했다.

5급 공채·외교관 선발 1차 시험은 3월 7일 서울·부산·대구·광주·대전 등 전국 5개 지역에서 실시된다.





1차 시험 합격자는 4월 10일 국가공무원채용시스템을 통해 발표한다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

