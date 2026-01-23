서울 계량기 동파 325건…한파 속 피해 확산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울에서 수도 계량기 동파가 잇달아 발생하며 누적 300건을 넘어섰다.

23일 서울시에 따르면 이날 오전 5시부터 오후 5시까지 계량기 동파 115건과 수도관 동결 2건이 접수됐다. 한랭 질환자는 없었다.

지난 19일 한파주의보가 발효된 이후 현재까지 동파는 누적 325건으로, 하루 평균 81건 수준이다.

서울시는 비상근무 59개반 230명과 순찰 인력 70명 규모로 한파 종합상황실을 운영하고 있다. 거리 노숙인 지원과 독거 어르신·쪽방 주민 안부 확인 등 취약계층 1만4751명을 대상으로 돌봄 활동을 진행했다.

한파 저감 시설과 한파 쉼터, 기후 동행 쉼터, 한파 응급대피소 등 6천581곳을 가동하고 있다.





서울 전역에 내려졌던 한파주의보는 이날 오전 10시 동남권과 서남권에서 해제됐지만, 동북권과 서북권 14개 자치구에서는 유지되고 있다.





