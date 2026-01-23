예별손보 예비 입찰에 2곳 이상 참여…3월 본입찰 수순

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

MG손해보험의 가교보험사인 예별손해보험(예별손보) 예비입찰에 2개 이상 기업이 참여한 것으로 나타났다.

23일 업계에 따르면 예금보험공사가 이날 오후 5시까지 진행한 예별손보 예비입찰에 최소 2곳 이상의 기업이 인수의향서를 제출했다. 예금보험공사는 인수의향서를 검토해 적격성이 검증된 인사희망자에게 약 5주간 실사 기회를 주고 오는 3월께 본입찰을 진행할 계획이다.

예금보험공사는 2022년 4월 MG손해보험이 부실 금융기관으로 결정된 이후 여러 차례 공개 매각을 추진했다. 2024년 말 메리츠화재가 우선협상대상자로 선정되기도 했지만 계속해서 무산됐다.





금융위원회는 지난해 9월 MG손해보험의 계약 이전 및 영업정지 처분을 의결해 MG손해보험의 모든 보험계약과 자산이 가교 보험사인 예별손보로 이전됐다. 공개 매각이 완료돼도 보험계약은 현재 조건 그대로 새로운 인수자에게 이전돼 보험계약자에게는 불이익이나 변경은 없다.





