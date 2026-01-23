한국 딜로이트 그룹, 길기완 차기 총괄대표 최종선출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국 딜로이트 그룹이 "파트너 승인 투표를 거쳐 차기 총괄대표로 길기완 경영자문 부문 대표가 최종 선임됐다"고 23일 밝혔다.

길 차기 총괄대표의 임기는 그룹의 새로운 회기가 시작되는 오는 6월 1일부터 4년간이다. 그는 앞으로 딜로이트 안진회계법인과 딜로이트 컨설팅 코리아 등을 포함한 그룹 전체의 성장을 이끌게 된다. 이번 최고경영자(CEO) 선출 과정은 지난해 11월 구성된 CEO 선임 추천 위원회 주도로 진행됐다.

길 차기 총괄대표는 1990년 한양대 상경대학 경제학부에 입학해 1995년 한국공인회계사 시험을 통과했다. 1995년 딜로이트 안진회계법인에 입사한 이래 회계감사 부문 파트너, 구조조정 그룹장, 재무자문 본부장 등 주요 보직을 역임한 전문가다. 특히 2024년부터 경영자문 부문 대표를 맡아 조직 운영과 품질 관리, 인재 육성 등 경영 전반에서 검증된 리더십을 구축했다.

그는 미래 성장을 위한 핵심 전략으로 '투 필러(Two Pillars) 통합 성장 전략'을 내세웠다. 회계감사와 세무자문은 고객 신뢰를 바탕으로 안정적인 수익을 내는 '파워하우스(Powerhouse)'로, 경영자문과 컨설팅은 미래 성장 동력인 '그로스 엔진(Growth Engine)'으로 이원화해 각 부문의 경쟁력을 높이고 시너지를 극대화한다는 계획이다.

길 차기 총괄대표는 "고객 신뢰를 회복하고 통합 솔루션을 제공하는 고객의 전략적 파트너로서 자리매김하기 위해 필요한 전략"이라며 "이행 과정에서 CEO는 파트너들과 적극적으로 소통하며 세일즈 리더의 역할을 맡을 것"이라고 말했다.





조직 변화의 우선순위로는 AI 시대에 최적화된 인재 모델 구축과 업무 방식의 혁신을 꼽았다. 그는 "AI 도입은 회계 및 컨설팅 기업의 생존 전략 차원에서 필수적인 요소"라며 "AI 전환을 위한 그룹 차원의 투자를 체계화하고 업무 효율성을 높이는 구체적인 대안을 제시하겠다"고 전했다.





