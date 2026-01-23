李대통령, 울산 전통시장 깜짝 방문에…"민생쿠폰 또 안주시나요?"

이재명 대통령은 23일 울산 울주군 남창옹기종기시장을 방문해 상인들을 격려하고 시민들과 소통했다.
전은수 청와대 부대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 이 대통령이 울산 타운홀미팅 참석에 앞서 시장을 찾았다고 전했다. 남창옹기종기시장은 조선시대 곡물창고가 있던 남창리 지역에서 열리는 오일장으로 이날이 장날이었다고 한다.
전 부대변인에 따르면 시민들은 이 대통령에게 "중국은 잘 다녀오셨냐", "대통령님 화이팅"이라며 환영했고, 이 대통령은 악수를 하거나 셀카를 찍으며 "새해 복 많이 받으세요"라고 인사를 건넸다.
이 대통령은 가락엿, 도넛, 알밤, 대파와 같은 먹거리를 온누리 상품권으로 구매했다. 배와 튀김은 구매 직후 현장에서 일행과 나눠 먹기도 했다. '민생소비쿠폰 가능합니다'라는 손팻말을 흔들던 상인은 이 대통령에게 "(민생쿠폰) 또 안 주시냐"며 "정말 큰 도움이 됐다"고 말하기도 했다.
이후 이 대통령은 조종준 남창옹기종기시장 상인회장 및 수행원들과 오찬을 하며 "점포가 몇 개냐", "근처에 오일장은 몇 개 있느냐" 등 관심을 보였다고 한다.
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
