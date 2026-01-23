부산진해경자청, 주부산중국총영사관과 경제협력 강화 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌 불확실성 속 한·중 지역 간 실질 교류 확대 모색

부산진해경제자유구역청이 주부산 중국총영사관과 만나 한·중 간 경제·무역 협력 확대 방안을 논의하며 지역 차원의 실질적인 협력 강화에 나섰다.

부산진해경제자유구역청(청장 박성호, 경자청)은 지난 22일 주부산 중국총영사관을 방문해 진일표 주부산 중국 총영사와 면담을 갖고, 무역·투자·산업 분야를 중심으로 한 협력 방안을 논의했다고 전했다.

22일 주부산중국총영사관에서 박성호 부산진해경제자유구역청장(왼쪽에서 세 번째), 진일표 주부산중국총영사관 총영사(네 번째)와 관계자들이 기념촬영하고 있다. 부산진해경제자유구역청 제공

이날 면담에서 양측은 최근 글로벌 경제 불확실성이 확대되는 가운데, 국가 간 협력뿐 아니라 지역 단위의 실질적인 경제 협력이 중요하다는 데 공감했다. 특히 부산·경남권이 보유한 항만·물류 인프라와 산업 집적 기반을 활용한 기업 교류와 투자 협력 가능성이 주요 의제로 다뤄졌다.

박성호 청장은 "부산진해경제자유구역은 항만·물류와 제조업이 결합한 대한민국의 대표적인 산업 거점"이라며 "중국과의 경제·무역 협력이 지역 산업 활성화와 기업 성장으로 이어질 수 있도록 지속적인 소통과 협력을 이어가겠다"고 말했다.

이에 진일표 총영사는 "부산·경남 지역은 중국과의 경제 협력에서 매우 중요한 파트너"라며 "지방 차원의 교류와 협력이 더욱 확대될 수 있도록 총영사관 차원에서도 적극적인 역할을 하겠다"고 화답했다.





경자청은 주부산 중국총영사관과의 협력 채널을 유지하며 무역·투자 협력은 물론 산업·물류·기업 교류 등 다양한 분야에서 실질적인 협력 사업을 지속적으로 모색해 나갈 계획이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

